"Plus les auditeurs sont heureux, plus ils écouteront la radio. Plus ils sont malheureux, plus ils écouteront les plateformes en ligne et les réseaux sociaux."
- Jean-Éric Valli

Jean-Éric Valli le dit d’emblée : “Je pense que c’est un très très beau média.” Né dans cet univers sonore, il ne se contente pas de le défendre, il en rappelle la force vitale. “C’est le média le plus humain. L’audio envoie toutes les émotions, elle élimine beaucoup de censure, beaucoup d’autocensure.” Il ne s’agit pas là d’un éloge naïf, mais d’un appel vibrant à préserver un espace de parole où les émotions circulent, où les silences disent parfois plus que les slogans. Mais cet espace est menacé. “On est quand même dans une société de censure, en vrai.” Et l’homme n’y va pas par quatre chemins : “D’abord, on n’est pas sur la planète pour se taire […] et deuxièmement c’est anti-vie.” Il voit dans la radio une responsabilité sociale bien plus grande que celle d’un simple vecteur publicitaire. “On est un vrai espace de lien entre les gens, d’expression et pour se financer, on diffuse la publicité.”
 
Jean-Éric Valli : “On n’est pas sur la planète pour se taire”
Rédigé le Lundi 22 Décembre 2025

