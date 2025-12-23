La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

"Je trouve que ce qui me plaisait beaucoup dans la radio et que j'ai perdu, c'est le fait qu'on y apprenait des choses surprenantes."
- Joachim Garraud
Très tôt, Joachim Garraud comprend que la radio n’est pas seulement un canal de diffusion, mais un outil de création à part entière. À RF1, puis à Radio Nantes, il apprend le pouvoir d’une playlist pensée comme un récit et d’une antenne conçue comme un espace de découverte. « S’adresser aux gens en direct et échanger avec le plus grand nombre, c’est une petite définition de la radio », résume-t-il aujourd’hui. Une vision artisanale, presque charnelle, qui contraste fortement avec la standardisation actuelle de nombreuses antennes musicales.
Joachim Garraud : ce que la radio musicale peut encore apprendre de son histoire
Joachim Garraud : ce que la radio musicale peut encore apprendre de son histoire
Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025

