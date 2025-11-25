La Lettre Pro L'Hebdo 185 : quand la radio s’invente, se réinvente et se projette

Au sommaire du n°185 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Francis Goffin, ancien patron de la RTBF, revient sur un parcours façonné par une passion née dès l’enfance et nourri par une conviction : la radio se renforce lorsqu’elle agit collectivement. Architecte d’alliances inédites entre concurrents en Belgique, il défend aujourd’hui l’urgence d’un sursaut autour de la souveraineté et de la résilience du média, qu’il juge fragilisé par une forme d’inertie face à la digitalisation.

À Lyon, les MediaDays 2025 ont offert une autre lecture du futur audio. Bertrand Spinelli, directeur général de Skyrock Public, et Franck Godin, directeur général commerce de Lagardère Publicité News, y ont dressé un constat partagé : une radio en transformation rapide, multipliée par ses déclinaisons numériques, consolidée par le DAB+.