Broadcast-associés présente une nouvelle solution logicielle pour l’automatisation radio

Les 3 et 4 février 2026, Broadcast-associés et LaboutiqueBroadcast.fr accueilleront les visiteurs du Paris Radio Show sur le stand L15, à La Bellevilloise. Leur espace proposera une large démonstration de matériel radio couvrant l’ensemble de la chaîne de diffusion, avec un objectif : permettre aux professionnels de découvrir des outils concrets, testés sur site, adaptés aux différentes configurations de station.
Parmi les équipements présentés figurent des consoles numériques, micros, codecs, traitements de son, émetteurs FM, mobiliers de studio, bonnettes et flags personnalisés. Les visiteurs pourront manipuler la gamme Oxygen d’Axel Technology (Oxygen 1000, 2000 et 3000) installée en condition réelle pour la démonstration.
Une nouveauté logicielle pensée pour les radios à budget contraint
Le stand sera aussi l’occasion de découvrir, en avant-première, un nouveau logiciel d’automatisation radio (playout), intégrant à la fois l’audio, la vidéo et les données. Cette solution a été conçue pour répondre aux besoins des radios à petit budget, en quête d’un outil complet, stable et accessible. Des démonstrations seront assurées tout au long du salon, en présence de l’équipe de développement et du support technique.
L’espace de Broadcast-associés au Paris Radio Show 2026 s’adresse à tous les professionnels soucieux d’évaluer de nouvelles solutions techniques, de comparer les options matérielles, et d’échanger autour des enjeux concrets de la diffusion radio, dans un cadre pensé pour la pratique.
Une animation continue et une nocturne festive le mardi soir
Radio Broadcast (dont le player est d’ores et déjà accessible en ligne) proposera également un programme d’archives audio inédites, accessible en ligne dès maintenant via un player de démonstration. Ce flux rassemble des extraits emblématiques : Coluche sur RFM, Philippe Bouvard sur RTL, André Torrent sur RMC, Claude Villers, Jean Amadou, Carbone 14, entre autres. Ce contenu patrimonial illustre 50 ans de radio, à découvrir sur les sites LaboutiqueBroadcast.fr et Broadcast-associes.com.
La station sera animée pendant toute la durée du salon, avec les voix de Sevan, Alain Quarré, Max Lafontaine, et d’autres figures familières des ondes. Le mardi 3 février au soir, Radio Broadcast participera à la nocturne du salon, avec une animation autour d’un apéritif géant et d’une soirée crêpes, organisée sur le stand de Broadcast-associés. Ce moment baptisé "Chandeleur des Amis de la Radio" vise à réunir les professionnels autour d’un format informel et convivial.