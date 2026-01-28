Broadcast-associés présente une nouvelle solution logicielle pour l’automatisation radio

Radio Broadcast (dont le player est d’ores et déjà accessible en ligne) proposera également un programme d’archives audio inédites, accessible en ligne dès maintenant via un player de démonstration. Ce flux rassemble des extraits emblématiques : Coluche sur RFM, Philippe Bouvard sur RTL, André Torrent sur RMC, Claude Villers, Jean Amadou, Carbone 14, entre autres. Ce contenu patrimonial illustre 50 ans de radio, à découvrir sur les sites LaboutiqueBroadcast.fr et Broadcast-associes.com.

La station sera animée pendant toute la durée du salon, avec les voix de Sevan, Alain Quarré, Max Lafontaine, et d’autres figures familières des ondes. Le mardi 3 février au soir, Radio Broadcast participera à la nocturne du salon, avec une animation autour d’un apéritif géant et d’une soirée crêpes, organisée sur le stand de Broadcast-associés. Ce moment baptisé "Chandeleur des Amis de la Radio" vise à réunir les professionnels autour d’un format informel et convivial.

