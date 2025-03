Wheatstone déploie la version 5.0 de Navigator pour WheatNet IP

NAVIGATOR est le logiciel central de gestion du réseau WheatNet IP. Il permet aux utilisateurs de configurer des points de croisement, de gérer les signaux logiques, d’établir des chemins AES67, de programmer des salves et d’activer les alertes SNMP. Ces fonctions sont essentielles pour les opérateurs exploitant des infrastructures multi-sites et souhaitant assurer une connectivité fiable et optimale.

La version 5.0 de NAVIGATOR introduit plusieurs avancées significatives, notamment de nouveaux diagnostics de réseau I/O, une gestion optimisée des basculements en cas de panne et des fonctionnalités avancées de sauvegarde automatique du système. De plus, la mise à jour étend les capacités de gestion des statuts logiques aux appareils tiers, renforçant ainsi l’interopérabilité du réseau avec d’autres équipements audio professionnels.