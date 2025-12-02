DAB+ : la synchronisation au cœur de la résilience réseau

Vous aimerez aussi
Le comité "Spectrum and Network Implementation" du WorldDAB organise, le 11 décembre, un webinaire consacré à la résilience des réseaux DAB+ à travers le prisme de la synchronisation temporelle.
Accessible en ligne sur inscription, cet événement gratuit s’adresse à l’ensemble des professionnels du secteur : opérateurs de diffusion, planificateurs de réseaux, ingénieurs, régulateurs et fabricants d’équipements. Il s’agit d’un rendez-vous structurant pour celles et ceux qui œuvrent au déploiement du DAB+ et à sa robustesse opérationnelle.
La session portera sur les mécanismes permettant d’assurer la stabilité des réseaux DAB+ dans un environnement de plus en plus exposé à des risques de perturbations techniques.
Les sujets abordés incluent les approches recommandées, les solutions alternatives et les techniques d’atténuation, avec un accent particulier sur la synchronisation des signaux, un levier déterminant pour garantir une diffusion continue, notamment en cas de brouillage ou de dysfonctionnements.
Une plateforme d’échange pour renforcer les bonnes pratiques
Ce webinaire s’inscrit dans les missions du comité "Spectrum and Network Implementation", mis en place par le WorldDAB pour accompagner les acteurs du secteur sur les meilleures pratiques en matière de planification et de régulation. Ce comité œuvre également à défendre les intérêts du DAB+ en matière d’allocation de spectre et à fournir un appui technique à toutes les parties prenantes impliquées dans la radio numérique.
Les séminaires organisés par ce groupe de travail permettent de concilier expertise technique et retours d’expérience terrain, en traitant des sujets opérationnels qui influencent concrètement la mise en œuvre des réseaux DAB+. Celui du 11 décembre entend ainsi offrir un cadre de dialogue sur la manière de renforcer collectivement l’infrastructure numérique radio.
