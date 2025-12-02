DAB+ : la synchronisation au cœur de la résilience réseau

Ce webinaire s’inscrit dans les missions du comité "Spectrum and Network Implementation", mis en place par le WorldDAB pour accompagner les acteurs du secteur sur les meilleures pratiques en matière de planification et de régulation. Ce comité œuvre également à défendre les intérêts du DAB+ en matière d’allocation de spectre et à fournir un appui technique à toutes les parties prenantes impliquées dans la radio numérique.

Les séminaires organisés par ce groupe de travail permettent de concilier expertise technique et retours d’expérience terrain, en traitant des sujets opérationnels qui influencent concrètement la mise en œuvre des réseaux DAB+. Celui du 11 décembre entend ainsi offrir un cadre de dialogue sur la manière de renforcer collectivement l’infrastructure numérique radio.