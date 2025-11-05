Quand les ondes d’Alouette traversent les Pyrénées

Le siège d’Alouette, dont le signal FM émis depuis Nantes a été capté à plus de 1 000 km, à Burriana, près de Valence, en Espagne. Crédit : Alouette DR – Laura Vergne.
Depuis sa ville de Burriana, le radioamateur espagnol Javier Archelós, passionné d’écoute lointaine depuis 1984, a réussi à capter puis enregistrer la fréquence d’Alouette diffusée depuis Nantes. Grâce à un équipement de réception précis, il a pu confirmer la provenance du signal avant d’envoyer un rapport technique à la station.
Comme l’explique Vitor Nunes, directeur technique d’Alouette, "parfois, les ondes se propagent avec les changements de climat. Ce n’est pas fréquent, mais ça arrive". Habituellement limitée à une portée de 30 à 100 kilomètres, la FM a ainsi franchi plus de 1 000 kilomètres, rappelant que la radio, même à l’ère du numérique, garde cette part d’imprévu et de magie propre aux ondes hertziennes.
L'article est accessible ICI.
