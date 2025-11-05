La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 5 Novembre 2025 - 09:40

Quand les ondes d’Alouette traversent les Pyrénées


Notez


Selon Alouette, la fréquence 89.5 MHz émise depuis Nantes a été captée le 30 octobre à Burriana, près de Valence, à plus de 1 000 km. Ce phénomène de propagation troposphérique, rare mais connu des techniciens radio, illustre les capacités inattendues de la bande FM face aux variations climatiques et la passion intacte des auditeurs pour la radio.


Le siège d’Alouette, dont le signal FM émis depuis Nantes a été capté à plus de 1 000 km, à Burriana, près de Valence, en Espagne. Crédit : Alouette DR – Laura Vergne.
Le siège d’Alouette, dont le signal FM émis depuis Nantes a été capté à plus de 1 000 km, à Burriana, près de Valence, en Espagne. Crédit : Alouette DR – Laura Vergne.

Vous aimerez aussi
Depuis sa ville de Burriana, le radioamateur espagnol Javier Archelós, passionné d’écoute lointaine depuis 1984, a réussi à capter puis enregistrer la fréquence d’Alouette diffusée depuis Nantes. Grâce à un équipement de réception précis, il a pu confirmer la provenance du signal avant d’envoyer un rapport technique à la station.
Comme l’explique Vitor Nunes, directeur technique d’Alouette, "parfois, les ondes se propagent avec les changements de climat. Ce n’est pas fréquent, mais ça arrive". Habituellement limitée à une portée de 30 à 100 kilomètres, la FM a ainsi franchi plus de 1 000 kilomètres, rappelant que la radio, même à l’ère du numérique, garde cette part d’imprévu et de magie propre aux ondes hertziennes.
L'article est accessible ICI.
 

Tags : Aloutette, Espagne, FM, fréquence, Nantes, propagation



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication