franceinfo initie les jeunes aux métiers de la radio au Salon Aventure des Métiers

Vous aimerez aussi
-
La jeunesse universitaire au cœur des nouveaux formats de France Culture
-
France Médias Monde obtient le renouvellement de sa certification JTI
-
Un mentorat inédit pour les professionnelles du podcast, initié par Women & Podcasts
-
Mon petit France Inter sort le grand jeu pour Halloween
-
Chroniques locales, IA, transversalité : la méthode Pierre Desaint
Les ateliers franceinfo sont pensés pour s’adapter aux capacités des enfants et des adolescents selon leur âge. Chaque session débute par une conférence de rédaction, suivie d’un travail d’écriture à partir d’articles de presse.
Les participants sont ensuite répartis en rédactions thématiques (Monde, France, Culture et Sport) avant de passer à l’enregistrement, casque sur les oreilles et micro ouvert. L’expérience comprend présentation, lancement de sujets, interviews et bulletins météo, tandis que d’autres assurent la régie technique. L’objectif : leur permettre de comprendre les principes de vérification, de hiérarchisation et de mise en ondes de l’information.
Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie globale du média visant à renforcer la culture radiophonique et à encourager la curiosité éditoriale chez les plus jeunes.
Les participants sont ensuite répartis en rédactions thématiques (Monde, France, Culture et Sport) avant de passer à l’enregistrement, casque sur les oreilles et micro ouvert. L’expérience comprend présentation, lancement de sujets, interviews et bulletins météo, tandis que d’autres assurent la régie technique. L’objectif : leur permettre de comprendre les principes de vérification, de hiérarchisation et de mise en ondes de l’information.
Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie globale du média visant à renforcer la culture radiophonique et à encourager la curiosité éditoriale chez les plus jeunes.
Deux autres ateliers sont annoncés à la Maison de la Radio et de la Musique : le mercredi 26 novembre 2025 à 10h00, puis le samedi 13 décembre 2025 à 10h00. Chaque session durera deux heures et se déroulera dans l’espace pédagogique du bâtiment.
Ces rendez-vous complètent le dispositif déployé sur le salon et permettent au public scolaire ou familial de découvrir les métiers du son et du journalisme radio au plus près de la réalité de l’antenne.
Ces rendez-vous complètent le dispositif déployé sur le salon et permettent au public scolaire ou familial de découvrir les métiers du son et du journalisme radio au plus près de la réalité de l’antenne.