franceinfo initie les jeunes aux métiers de la radio au Salon Aventure des Métiers

Les ateliers franceinfo sont pensés pour s’adapter aux capacités des enfants et des adolescents selon leur âge. Chaque session débute par une conférence de rédaction, suivie d’un travail d’écriture à partir d’articles de presse.

Les participants sont ensuite répartis en rédactions thématiques (Monde, France, Culture et Sport) avant de passer à l’enregistrement, casque sur les oreilles et micro ouvert. L’expérience comprend présentation, lancement de sujets, interviews et bulletins météo, tandis que d’autres assurent la régie technique. L’objectif : leur permettre de comprendre les principes de vérification, de hiérarchisation et de mise en ondes de l’information.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie globale du média visant à renforcer la culture radiophonique et à encourager la curiosité éditoriale chez les plus jeunes.