La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 3 Novembre 2025 - 15:10

franceinfo initie les jeunes aux métiers de la radio au Salon Aventure des Métiers


Notez


Du 21 au 23 novembre 2025, franceinfo animera un atelier radio immersif au Salon Aventure des Métiers, à la Porte de Versailles. Les participants y découvriront toutes les étapes de fabrication d’un journal d’information, depuis la conférence de rédaction jusqu’à la mise à l’antenne. Deux ateliers similaires sont prévus fin novembre et mi-décembre à la Maison de la Radio et de la Musique.


franceinfo initie les jeunes aux métiers de la radio au Salon Aventure des Métiers

Vous aimerez aussi
Les ateliers franceinfo sont pensés pour s’adapter aux capacités des enfants et des adolescents selon leur âge. Chaque session débute par une conférence de rédaction, suivie d’un travail d’écriture à partir d’articles de presse.
Les participants sont ensuite répartis en rédactions thématiques (Monde, France, Culture et Sport) avant de passer à l’enregistrement, casque sur les oreilles et micro ouvert. L’expérience comprend présentation, lancement de sujets, interviews et bulletins météo, tandis que d’autres assurent la régie technique. L’objectif : leur permettre de comprendre les principes de vérification, de hiérarchisation et de mise en ondes de l’information.
Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie globale du média visant à renforcer la culture radiophonique et à encourager la curiosité éditoriale chez les plus jeunes.

Deux autres ateliers sont annoncés à la Maison de la Radio et de la Musique : le mercredi 26 novembre 2025 à 10h00, puis le samedi 13 décembre 2025 à 10h00. Chaque session durera deux heures et se déroulera dans l’espace pédagogique du bâtiment.
Ces rendez-vous complètent le dispositif déployé sur le salon et permettent au public scolaire ou familial de découvrir les métiers du son et du journalisme radio au plus près de la réalité de l’antenne.

Tags : formation, franceinfo, jeune public, journalisme, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 24 Octobre 2025 - 05:55 Zoom dévoile le PodTrak P4next, un outil tout-en-un pour la production audio €

Mercredi 24 Septembre 2025 - 08:20 RedTech dévoile les lauréats des Best in Show Awards édition 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication