La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 11 Décembre 2025 - 07:40

RadioKing assure désormais la diffusion digitale de plus de 600 radios de NRJ Group


Notez


Dans le cadre du lancement de sa nouvelle offre "RadioKing Pro Solutions", portée par sa division B2B, dédiée à l’accompagnement des radios professionnelles dans leur diffusion digitale, RadioKing, filiale de towerCast depuis 2023, assure désormais la diffusion digitale de plus de 600 radios en France et à l’étranger du Groupe NRJ.



Des marques emblématiques comme Chérie FM, Nostalgie, NRJ, Rire & Chansons, mais aussi les centaines de radios thématiques du groupe NRJ sont désormais diffusées via les technologies de RadioKing qui leur garantissent une infrastructure à la fois robuste et innovante. Au total, cela représente plus de 40 millions d’écoutes actives dans le monde, témoignant de la puissance et de la stabilité des technologies développées par RadioKing.
Cette collaboration avec le groupe NRJ représente la première étape concrète d’une nouvelle ère pour RadioKing, tournée vers des solutions professionnelles, évolutives et sur mesure, en plus de son activité B2C.

Une écoute fluide et accessible

"Chez RadioKing, nous sommes très fiers d’accompagner le groupe NRJ dans sa diffusion digitale. Ce projet valide la fiabilité de notre infrastructure et la qualité de nos interfaces. Ces radios rassemblent des millions d’auditeurs chaque jour, et la qualité de service est essentielle pour des acteurs exigeants comme NRJ", a déclaré Charles de Potter, COO de RadioKing.
Grâce à cette collaboration, le Groupe NRJ et RadioKing veulent réaffirmer leur volonté commune de faire évoluer le monde de la radio digitale, en proposant aux auditeurs une expérience d’écoute fluide, accessible et toujours plus riche, quel que soit le support ou le territoire.

La souplesse de dimensionnement et de configuration

Vous aimerez aussi
"Depuis plus de 10 ans NRJ opérait la distribution de ces nombreuses webradios en s’appuyant sur plusieurs partenaires. Ce projet, mené de concert entre les équipes techniques de NRJ, et RadioKing permet au Groupe NRJ de s’appuyer sur l’ensemble des savoir-faire de RadioKing pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement des services digitaux en France et à l’étranger. Après plusieurs mois d’exploitation, nous sommes très satisfaits de la qualité de service et de la souplesse de dimensionnement et de configuration que RadioKing nous propose" a indiqué Hervé Pavard, Directeur Délégué Pôle Technique au Groupe NRJ.

Tags : Charles de Potter, diffusion, NRJ, NRJ Group, Radioking, radios digitales, webradios



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 05:55 YouTube : la nouvelle scène audio francophone en chiffres €

Lundi 8 Décembre 2025 - 07:40 Radio Neptune lance deux webradios de Noël

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication