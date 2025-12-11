RadioKing assure désormais la diffusion digitale de plus de 600 radios de NRJ Group

Des marques emblématiques comme Chérie FM, Nostalgie, NRJ, Rire & Chansons, mais aussi les centaines de radios thématiques du groupe NRJ sont désormais diffusées via les technologies de RadioKing qui leur garantissent une infrastructure à la fois robuste et innovante. Au total, cela représente plus de 40 millions d’écoutes actives dans le monde, témoignant de la puissance et de la stabilité des technologies développées par RadioKing.
Cette collaboration avec le groupe NRJ représente la première étape concrète d’une nouvelle ère pour RadioKing, tournée vers des solutions professionnelles, évolutives et sur mesure, en plus de son activité B2C.
Cette collaboration avec le groupe NRJ représente la première étape concrète d’une nouvelle ère pour RadioKing, tournée vers des solutions professionnelles, évolutives et sur mesure, en plus de son activité B2C.
Une écoute fluide et accessible
"Chez RadioKing, nous sommes très fiers d’accompagner le groupe NRJ dans sa diffusion digitale. Ce projet valide la fiabilité de notre infrastructure et la qualité de nos interfaces. Ces radios rassemblent des millions d’auditeurs chaque jour, et la qualité de service est essentielle pour des acteurs exigeants comme NRJ", a déclaré Charles de Potter, COO de RadioKing.
Grâce à cette collaboration, le Groupe NRJ et RadioKing veulent réaffirmer leur volonté commune de faire évoluer le monde de la radio digitale, en proposant aux auditeurs une expérience d’écoute fluide, accessible et toujours plus riche, quel que soit le support ou le territoire.
Grâce à cette collaboration, le Groupe NRJ et RadioKing veulent réaffirmer leur volonté commune de faire évoluer le monde de la radio digitale, en proposant aux auditeurs une expérience d’écoute fluide, accessible et toujours plus riche, quel que soit le support ou le territoire.
La souplesse de dimensionnement et de configuration
"Depuis plus de 10 ans NRJ opérait la distribution de ces nombreuses webradios en s’appuyant sur plusieurs partenaires. Ce projet, mené de concert entre les équipes techniques de NRJ, et RadioKing permet au Groupe NRJ de s’appuyer sur l’ensemble des savoir-faire de RadioKing pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement des services digitaux en France et à l’étranger. Après plusieurs mois d’exploitation, nous sommes très satisfaits de la qualité de service et de la souplesse de dimensionnement et de configuration que RadioKing nous propose" a indiqué Hervé Pavard, Directeur Délégué Pôle Technique au Groupe NRJ.