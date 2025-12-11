RadioKing assure désormais la diffusion digitale de plus de 600 radios de NRJ Group

"Chez RadioKing, nous sommes très fiers d’accompagner le groupe NRJ dans sa diffusion digitale. Ce projet valide la fiabilité de notre infrastructure et la qualité de nos interfaces. Ces radios rassemblent des millions d’auditeurs chaque jour, et la qualité de service est essentielle pour des acteurs exigeants comme NRJ", a déclaré Charles de Potter, COO de RadioKing.

Grâce à cette collaboration, le Groupe NRJ et RadioKing veulent réaffirmer leur volonté commune de faire évoluer le monde de la radio digitale, en proposant aux auditeurs une expérience d’écoute fluide, accessible et toujours plus riche, quel que soit le support ou le territoire.