Mercredi 17 Décembre 2025 - 16:00

NRJ installe un dispositif radio-digital centré sur le château de la Star Academy


Depuis le début de la saison 2025 de la Star Academy, NRJ déploie un dispositif radio et digital structuré mêlant interviews exclusives, soirées spéciales en direct du château et contenus diffusés sur les plateformes sociales. "Le Supershow NRJ" devient un point d’ancrage hebdomadaire pour les fans.



Depuis le début de la saison 2025 de la Star Academy, NRJ déploie un dispositif radio et digital structuré. Chaque lundi, les auditeurs retrouvent l’élève éliminé du week-end dans "Le Supershow NRJ". Ce rendez-vous hebdomadaire constitue la première prise de parole radio du candidat sortant. En parallèle, quatre soirées spéciales "Supershow NRJ" sont programmées en direct du château : la première a eu lieu le 11 décembre dernier, et les prochaines sont prévues les jeudis 15 et 22 janvier, ainsi que durant la semaine du 26 janvier, toutes de 22h à minuit.
Sur le plan digital, NRJ prolonge l’expérience en publiant des interviews inédites sur ses réseaux sociaux et en diffusant, chaque vendredi, un live sur Twitch. Ce dernier réunit les derniers sortants du château ainsi que d’anciens candidats autour d’un débrief du prime.

Tags : NRJ, Star Academy, TF1



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


