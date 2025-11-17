NRJ organise sa soirée Extravadanse au Terminal 1 de Marseille Provence

-
NRJ organise le 20 novembre une nouvelle édition d’Extravadanse au Terminal 1 de l’aéroport Marseille Provence. L’événement, gratuit et accessible uniquement sur invitation, repose sur une activation de NRJ Marseille, de nrj.fr et des réseaux sociaux de la station afin de distribuer les accès au public. Cette 7e édition confirme la collaboration entre NRJ et l’aéroport Marseille Provence, avec un format conçu pour transformer le lieu en espace festif.
La soirée rassemblera Upsilone, membre du collectif Club Azur et auteur du titre "Everytime We Touch". Oriska, DJ et productrice plusieurs fois récompensée aux "NRJ DJ Awards", sera également au programme, après des prestations réalisées dans plusieurs grandes villes internationales.