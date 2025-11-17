La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 17 Novembre 2025 - 09:25

NRJ organise sa soirée Extravadanse au Terminal 1 de Marseille Provence


NRJ annonce la 7e édition d’Extravadanse, organisée le 20 novembre au Terminal 1 de l’aéroport Marseille Provence. L’opération, accessible uniquement sur invitation, s’appuie sur NRJ Marseille et ses plateformes digitales pour permettre au public d’obtenir des accès. La station réunit Upsilone, Oriska et les DJs du Tremplin Delta dès 19 h.



NRJ organise le 20 novembre une nouvelle édition d’Extravadanse au Terminal 1 de l’aéroport Marseille Provence. L’événement, gratuit et accessible uniquement sur invitation, repose sur une activation de NRJ Marseille, de nrj.fr et des réseaux sociaux de la station afin de distribuer les accès au public. Cette 7e édition confirme la collaboration entre NRJ et l’aéroport Marseille Provence, avec un format conçu pour transformer le lieu en espace festif.
La soirée rassemblera Upsilone, membre du collectif Club Azur et auteur du titre "Everytime We Touch". Oriska, DJ et productrice plusieurs fois récompensée aux "NRJ DJ Awards", sera également au programme, après des prestations réalisées dans plusieurs grandes villes internationales. 


La soirée débute dès 19h avec les DJs issus du Tremplin Delta, en ouverture du dispositif. NRJ Marseille invite son audience locale à participer en écoutant l’antenne et en se connectant à nrj.fr, ainsi qu’aux réseaux sociaux de la station.

Tags : concert, Marseille, NRJ, NRJ Extravadance, NRJ Marseille



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


