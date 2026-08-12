Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les instituts de mesure d’audience, les sociétés d’études, de recherche musicale et de data au service des radios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 29 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 29 sociétés référencées dans la catégorie Mesure d’audience, études et data, dans 8 pays.
- 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 4 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.
fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66
Ils en parlent sur lalettre.pro
HyperWorldCLUB HF Pros
Institut français d'études et de recherche musicale pour la radio : tests de titres, audits de format et suivi des programmations.
hyperworld.fr · France · 06-23-50-73-01
Ils en parlent sur lalettre.pro
- HyperWorld fête ses 20 ans et dévoile une étude exclusive HYPERLAB (27/04/2026)
- Hyperworld : vingt ans dans l'oreille (14/04/2026)
- Hyperworld analyse le bilan radio 2024 (31/03/2025)
2. Les 29 sociétés référencées : Mesure d’audience, études et data
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|ACPM
|Organisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).
|France
|Mise en relation
|Adelaide Metrics
|Société américaine de mesure de l'attention publicitaire, partenaire des acteurs du podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|ArtsAI
|Plateforme américaine d'attribution et de vérification pour la publicité audio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Brand Support
|Études d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|CreaCastPartenaire PRS/MDS
|Prestataire français de diffusion et streaming audio : flux en direct, DAB+ et services de transport de programmes pour les radios.
|France
|Mise en relation
|Europe 1 Studio
|Études d'audience et recherche musicale (France).
|France
|Mise en relation
|Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
|Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.
|France
|Site web
|Fraunhofer Hhi
|Études d'audience et recherche musicale (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Gsertel
|Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions de monitoring des réseaux fm et dab+ ; recherche, développement et innovation (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|Happydemics
|Société française de mesure d'impact de marque et d'attention publicitaire, utilisée pour les campagnes audio.
|France
|Mise en relation
|HyperWorldCLUB HF Pros
|Institut français d'études et de recherche musicale pour la radio : tests de titres, audits de format et suivi des programmations.
|France
|Site web
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|Kantar Media
|Société d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.
|France
|Mise en relation
|Myradiotest.com
|Études d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Australie).
|Australie
|Mise en relation
|MédiamétriePartenaire PRS/MDS
|Référence française de la mesure d'audience des médias : études EAR (Étude Audio de Référence) nationales et locales pour la radio et l'audio.
|France
|Mise en relation
|NeuroMedia
|Études d'audience et recherche musicale (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Open Radio / Audio Research
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).
|France
|Mise en relation
|Podscribe
|Solution américaine d'attribution et de vérification des campagnes podcast (mesure par pixel).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Radio Research Europe
|Études d'audience et recherche musicale (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Radiozeit
|Fournisseur allemand de données contextuelles pour la radio : le module Context Monitor analyse en temps réel le contenu des antennes pour cibler les placements publicitaires.
|Allemagne
|Mise en relation
|Realytics
|Société française d'attribution TV et audio (rachetée par RTL Group via smartclip en 2022).
|France
|Mise en relation
|SoundchartsPartenaire PRS/MDS
|Analyse des tendances du marché musical mondial : données de diffusion, playlists et audience pour l'industrie.
|France
|Mise en relation
|Spotwise
|Plateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.
|Lettonie
|Mise en relation
|STREAMALYZR GmbH & Co. KG
|Services en ligne pour les radios ; études d'audience et recherche musicale (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|VIZION'R
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).
|France
|Mise en relation
|Voizzup
|Études d'audience et recherche musicale (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|WinMediaPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.
|France
|Mise en relation
|YACAST
|Société française de pige et de veille médias : monitoring des diffusions musicales et publicitaires radio et TV.
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Comment mesurer l'audience de ma radio ou tester ma programmation musicale ?
En France, la mesure d'audience de référence est l'EAR de Médiamétrie (nationale et locale). Pour la programmation musicale, des instituts comme HyperWorld ou Fanscore Music réalisent tests de titres et audits de format ; le monitoring des flux et de la pige est couvert par YACAST ou Kantar Media. Tous figurent sur cette page.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (29 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Audience measurement, research and data for radio: the institutes to know (2026)
This page lists audience measurement institutes, research companies, music testing and data providers serving radio. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 29 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 29 companies listed in the Audience measurement, research and data category, across 8 countries.
- 2 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 4 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.
fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66
Featured on lalettre.pro
HyperWorldCLUB HF Pros
French music research institute for radio: song testing, format audits and playlist monitoring.
hyperworld.fr · France · 06-23-50-73-01
Featured on lalettre.pro
- HyperWorld fête ses 20 ans et dévoile une étude exclusive HYPERLAB (27/04/2026)
- Hyperworld : vingt ans dans l'oreille (14/04/2026)
- Hyperworld analyse le bilan radio 2024 (31/03/2025)
2. All 29 listed companies: Audience measurement, research and data
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|ACPM
|French media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).
|France
|Get introduced
|Adelaide Metrics
|US advertising attention measurement company, a partner of podcast industry players.
|Etats Unis
|Get introduced
|ArtsAI
|US attribution and verification platform for audio and podcast advertising.
|Etats Unis
|Get introduced
|Brand Support
|Audience research and music testing; radio and audio consulting (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|CreaCastPRS/MDS partner
|French audio streaming and distribution provider: live streams, DAB+ and programme transport services for radio stations.
|France
|Get introduced
|Europe 1 Studio
|Audience research and music testing (France).
|France
|Get introduced
|Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
|French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.
|France
|Website
|Fraunhofer Hhi
|Audience research and music testing (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Gsertel
|Dab+ digital radio solutions manufacturer; fm and dab+ network monitoring solutions; research, development and innovation (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|Happydemics
|French brand impact and advertising attention measurement company, used for audio campaigns.
|France
|Get introduced
|HyperWorldCLUB HF Pros
|French music research institute for radio: song testing, format audits and playlist monitoring.
|France
|Website
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|Kantar Media
|Media research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.
|France
|Get introduced
|Myradiotest.com
|Audience research and music testing; radio and audio consulting (Australia).
|Australie
|Get introduced
|MédiamétriePRS/MDS partner
|France's reference for media audience measurement: national and local EAR audio studies for radio and digital audio.
|France
|Get introduced
|NeuroMedia
|Audience research and music testing (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Open Radio / Audio Research
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).
|France
|Get introduced
|Podscribe
|US podcast campaign attribution and verification solution (pixel-based measurement).
|Etats Unis
|Get introduced
|Radio Research Europe
|Audience research and music testing (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Radiozeit
|German provider of contextual data for radio: the Context Monitor module analyses station content in real time to target advertising placements.
|Allemagne
|Get introduced
|Realytics
|French TV and audio attribution company (acquired by RTL Group through smartclip in 2022).
|France
|Get introduced
|SoundchartsPRS/MDS partner
|Global music market analytics: airplay, playlist and audience data for the industry.
|France
|Get introduced
|Spotwise
|Advertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.
|Lettonie
|Get introduced
|STREAMALYZR GmbH & Co. KG
|Online services for radio stations; audience research and music testing (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|VIZION'R
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).
|France
|Get introduced
|Voizzup
|Audience research and music testing (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|WinMediaPRS/MDS partner
|French developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.
|France
|Get introduced
|YACAST
|French media monitoring company: tracking of music and advertising airplay on radio and TV.
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
How do I measure my radio audience or test my music programming?
In France, the reference audience measurement is Médiamétrie's EAR survey (national and local). For music programming, institutes such as HyperWorld or Fanscore Music run song tests and format audits; stream monitoring and airplay tracking are covered by YACAST or Kantar Media. All are listed on this page.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (29 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro