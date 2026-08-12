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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Mesure d’audience, études et data pour la radio : les instituts à connaître (2026)


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Cette page recense les instituts de mesure d’audience, les sociétés d’études, de recherche musicale et de data au service des radios.


Mesure d’audience, études et data pour la radio : les instituts à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les instituts de mesure d’audience, les sociétés d’études, de recherche musicale et de data au service des radios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 29 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 29 sociétés référencées dans la catégorie Mesure d’audience, études et data, dans 8 pays.
  • 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 4 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros

Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.

fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66

Ils en parlent sur lalettre.pro

HyperWorldCLUB HF Pros

Institut français d'études et de recherche musicale pour la radio : tests de titres, audits de format et suivi des programmations.

hyperworld.fr · France · 06-23-50-73-01

Ils en parlent sur lalettre.pro

2. Les 29 sociétés référencées : Mesure d’audience, études et data

SociétéActivitéPaysContact
ACPMOrganisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).FranceMise en relation
Adelaide MetricsSociété américaine de mesure de l'attention publicitaire, partenaire des acteurs du podcast.Etats UnisMise en relation
ArtsAIPlateforme américaine d'attribution et de vérification pour la publicité audio et podcast.Etats UnisMise en relation
Brand SupportÉtudes d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
CGIGestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).AllemagneMise en relation
CreaCastPartenaire PRS/MDSPrestataire français de diffusion et streaming audio : flux en direct, DAB+ et services de transport de programmes pour les radios.FranceMise en relation
Europe 1 StudioÉtudes d'audience et recherche musicale (France).FranceMise en relation
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF ProsSociété française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.FranceSite web
Fraunhofer HhiÉtudes d'audience et recherche musicale (Allemagne).AllemagneMise en relation
GsertelFabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions de monitoring des réseaux fm et dab+ ; recherche, développement et innovation (Espagne).EspagneMise en relation
HappydemicsSociété française de mesure d'impact de marque et d'attention publicitaire, utilisée pour les campagnes audio.FranceMise en relation
HyperWorldCLUB HF ProsInstitut français d'études et de recherche musicale pour la radio : tests de titres, audits de format et suivi des programmations.FranceSite web
IP-STUDIOSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
Kantar MediaSociété d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.FranceMise en relation
Myradiotest.comÉtudes d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Australie).AustralieMise en relation
MédiamétriePartenaire PRS/MDSRéférence française de la mesure d'audience des médias : études EAR (Étude Audio de Référence) nationales et locales pour la radio et l'audio.FranceMise en relation
NeuroMediaÉtudes d'audience et recherche musicale (Belgique).BelgiqueMise en relation
Open Radio / Audio ResearchSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).FranceMise en relation
PodscribeSolution américaine d'attribution et de vérification des campagnes podcast (mesure par pixel).Etats UnisMise en relation
Radio Research EuropeÉtudes d'audience et recherche musicale (Allemagne).AllemagneMise en relation
RadiozeitFournisseur allemand de données contextuelles pour la radio : le module Context Monitor analyse en temps réel le contenu des antennes pour cibler les placements publicitaires.AllemagneMise en relation
RealyticsSociété française d'attribution TV et audio (rachetée par RTL Group via smartclip en 2022).FranceMise en relation
SoundchartsPartenaire PRS/MDSAnalyse des tendances du marché musical mondial : données de diffusion, playlists et audience pour l'industrie.FranceMise en relation
SpotwisePlateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.LettonieMise en relation
STREAMALYZR GmbH & Co. KGServices en ligne pour les radios ; études d'audience et recherche musicale (Allemagne).AllemagneMise en relation
VIZION'RSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).FranceMise en relation
VoizzupÉtudes d'audience et recherche musicale (Pays Bas).Pays BasMise en relation
WinMediaPartenaire PRS/MDSÉditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.FranceMise en relation
YACASTSociété française de pige et de veille médias : monitoring des diffusions musicales et publicitaires radio et TV.FranceMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.

Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées si elle concerne un membre du CLUB HF, et dès que possible dans les autres cas.
L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Comment mesurer l'audience de ma radio ou tester ma programmation musicale ?

En France, la mesure d'audience de référence est l'EAR de Médiamétrie (nationale et locale). Pour la programmation musicale, des instituts comme HyperWorld ou Fanscore Music réalisent tests de titres et audits de format ; le monitoring des flux et de la pige est couvert par YACAST ou Kantar Media. Tous figurent sur cette page.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (29 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Audience measurement, research and data for radio: the institutes to know (2026)

This page lists audience measurement institutes, research companies, music testing and data providers serving radio. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 29 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 29 companies listed in the Audience measurement, research and data category, across 8 countries.
  • 2 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 4 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros

French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.

fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66

Featured on lalettre.pro

HyperWorldCLUB HF Pros

French music research institute for radio: song testing, format audits and playlist monitoring.

hyperworld.fr · France · 06-23-50-73-01

Featured on lalettre.pro

2. All 29 listed companies: Audience measurement, research and data

CompanyActivityCountryContact
ACPMFrench media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).FranceGet introduced
Adelaide MetricsUS advertising attention measurement company, a partner of podcast industry players.Etats UnisGet introduced
ArtsAIUS attribution and verification platform for audio and podcast advertising.Etats UnisGet introduced
Brand SupportAudience research and music testing; radio and audio consulting (Germany).AllemagneGet introduced
CGIMedia content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).AllemagneGet introduced
CreaCastPRS/MDS partnerFrench audio streaming and distribution provider: live streams, DAB+ and programme transport services for radio stations.FranceGet introduced
Europe 1 StudioAudience research and music testing (France).FranceGet introduced
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF ProsFrench music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.FranceWebsite
Fraunhofer HhiAudience research and music testing (Germany).AllemagneGet introduced
GsertelDab+ digital radio solutions manufacturer; fm and dab+ network monitoring solutions; research, development and innovation (Spain).EspagneGet introduced
HappydemicsFrench brand impact and advertising attention measurement company, used for audio campaigns.FranceGet introduced
HyperWorldCLUB HF ProsFrench music research institute for radio: song testing, format audits and playlist monitoring.FranceWebsite
IP-STUDIORadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
Kantar MediaMedia research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.FranceGet introduced
Myradiotest.comAudience research and music testing; radio and audio consulting (Australia).AustralieGet introduced
MédiamétriePRS/MDS partnerFrance's reference for media audience measurement: national and local EAR audio studies for radio and digital audio.FranceGet introduced
NeuroMediaAudience research and music testing (Belgium).BelgiqueGet introduced
Open Radio / Audio ResearchRadio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).FranceGet introduced
PodscribeUS podcast campaign attribution and verification solution (pixel-based measurement).Etats UnisGet introduced
Radio Research EuropeAudience research and music testing (Germany).AllemagneGet introduced
RadiozeitGerman provider of contextual data for radio: the Context Monitor module analyses station content in real time to target advertising placements.AllemagneGet introduced
RealyticsFrench TV and audio attribution company (acquired by RTL Group through smartclip in 2022).FranceGet introduced
SoundchartsPRS/MDS partnerGlobal music market analytics: airplay, playlist and audience data for the industry.FranceGet introduced
SpotwiseAdvertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.LettonieGet introduced
STREAMALYZR GmbH & Co. KGOnline services for radio stations; audience research and music testing (Germany).AllemagneGet introduced
VIZION'RRadio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).FranceGet introduced
VoizzupAudience research and music testing (Netherlands).Pays BasGet introduced
WinMediaPRS/MDS partnerFrench developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.FranceGet introduced
YACASTFrench media monitoring company: tracking of music and advertising airplay on radio and TV.FranceGet introduced

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
Sending failed. Please try again shortly, or email us: redaction@lalettre.pro

Frequently asked questions

How do I measure my radio audience or test my music programming?

In France, the reference audience measurement is Médiamétrie's EAR survey (national and local). For music programming, institutes such as HyperWorld or Fanscore Music run song tests and format audits; stream monitoring and airplay tracking are covered by YACAST or Kantar Media. All are listed on this page.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (29 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : annuaire, audience, data, études, GEO, Médiamétrie, tests musicaux



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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