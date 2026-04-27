HyperWorld fête ses 20 ans et dévoile une étude exclusive HYPERLAB

La troisième position révèle une performance plus inattendue avec "Homeless" de Marina Kaye, qui obtient un score global de 66. Bien que moins plébiscité en playlist que certains hits majeurs, ce premier single de la chanteuse française (2014) démontre une forte capacité d’ancrage auprès de son public : 41% de passion, un rejet limité (3%) et une saturation contenue (15%). Un équilibre révélateur de titres peut-être sous exploités mais à potentiel, capables de performer dans la durée sans surexposition.

À l’inverse, certains titres fortement diffusés illustrent les effets de l’usure antenne (et digitale). "Gangnam Style" de Psy, phénomène mondial de 2012 et accompagné d’une chorégraphie insolite imitant un cavalier à cheval, enregistre le niveau de saturation le plus élevé du panel : 28% des répondants déclarent l’avoir "trop entendu". Un indicateur clé pour les programmateurs, soulignant l’importance de la gestion des rotations et de la fraîcheur perçue.