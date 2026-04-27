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Lundi 27 Avril 2026 - 05:55

HyperWorld fête ses 20 ans et dévoile une étude exclusive HYPERLAB


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À l’occasion de son 20e anniversaire, l’institut d’études HyperWorld dévoile les enseignements clés de son dispositif exclusif Hyperlab, une étude conçue comme un véritable "auditorium" mettant en perspective deux décennies de programmation musicale. Réalisée du 14 au 20 avril 2026 auprès de 300 auditeurs hebdomadaires du média radio en France métropolitaine, cette étude interroge la résonance actuelle de 100 titres emblématiques largement exposés à l’antenne au cours des vingt dernières années.



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Dans ce classement, "Chandelier" de Sia s’impose en tête avec un score global de 69, confirmant son statut de "super gold". Extrait de l’album "1000 Forms of Fear" (2014), ce titre fédérateur bénéficie d’un capital émotionnel particulièrement élevé : 43% des auditeurs familiers déclarent "aimer beaucoup" ce titre, contre seulement 3% de rejet. Sa puissance d’évocation, notamment auprès des femmes et des 35-44 ans (49% de passion), illustre la capacité de certains titres à s’inscrire durablement dans la mémoire auditive et affective des publics radio.
Sur la deuxième marche du podium, "Don’t Stop The Music" de Rihanna atteint un score global de 67. Véritable classique des formats rythmiques, ce titre issu de l’album "Good Girl Gone Bad "(2007) bénéficie d’une notoriété quasi-universelle (96% de familiarité). 

Son efficacité tient notamment à l’utilisation d’un sample iconique de Michael Jackson, renforçant son pouvoir d’identification immédiat en contexte de diffusion. Avec un taux de passion de 43%, il se positionne néanmoins légèrement en retrait par rapport à "Poker Face" de Lady Gaga, qui enregistre le plus fort niveau d’adhésion émotionnelle de l’étude (47% de passion).

La performance plus inattendue de Marina Kaye

La troisième position révèle une performance plus inattendue avec "Homeless" de Marina Kaye, qui obtient un score global de 66. Bien que moins plébiscité en playlist que certains hits majeurs, ce premier single de la chanteuse française (2014) démontre une forte capacité d’ancrage auprès de son public : 41% de passion, un rejet limité (3%) et une saturation contenue (15%). Un équilibre révélateur de titres peut-être sous exploités mais à potentiel, capables de performer dans la durée sans surexposition.
À l’inverse, certains titres fortement diffusés illustrent les effets de l’usure antenne (et digitale). "Gangnam Style" de Psy, phénomène mondial de 2012 et accompagné d’une chorégraphie insolite imitant un cavalier à cheval, enregistre le niveau de saturation le plus élevé du panel : 28% des répondants déclarent l’avoir "trop entendu". Un indicateur clé pour les programmateurs, soulignant l’importance de la gestion des rotations et de la fraîcheur perçue.

"Djadja" : le titre le plus clivant

Enfin, "Djadja" de Aya Nakamura se distingue comme le titre le plus clivant de l’étude, avec 24% de rejet déclaré. Malgré une exposition forte, notamment lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, ce titre illustre les dynamiques de polarisation que peuvent générer certains succès contemporains auprès des auditeurs radio (notamment au sein de la tranche la plus âgée du panel où 42% des 45-54 ans rejettent ce titre).
L’institut invite les professionnels du secteur à découvrir l’intégralité des résultats afin d’affiner leurs stratégies éditoriales et de revisiter, à la lumière des données, ces grands repères de la culture musicale radiophonique. Pour recevoir gratuitement vos accès à l’étude complète, vous pouvez adresser votre demande à contact@hyperworld.fr

Tags : Hyperlab, Hyperworld, musique, programmation musicale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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