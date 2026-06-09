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Mardi 9 Juin 2026 - 13:10

Radio Free Dom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion


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Radio Free Dom célèbre en 2026 son 45e anniversaire. Après un tour du monde de huit mois réalisé par le Class40 aux couleurs de la station, les festivités se poursuivent à La Réunion avec un grand concert organisé le 7 août à Saint-Paul. L’événement s’inscrit dans une année anniversaire destinée à remercier les auditeurs qui accompagnent la radio depuis plus de quatre décennies.



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Les festivités ont débuté avec une aventure maritime menée par le bateau Free Dom. Pendant huit mois, le Class40 aux couleurs de la radio a parcouru les océans avec notamment une escale remarquée à La Réunion à la fin de l’année dernière. Ce tour du monde s’est achevé il y a quelques semaines en Bretagne et a constitué le point de départ des célébrations de cet anniversaire. La radio salue à cette occasion le parcours réalisé par le Team HUA-FREE DOM ainsi que la performance de Thibaut Lefévère et de son équipe à l’issue de ce périple. Cette opération s’inscrit dans une année 2026 entièrement consacrée aux 45 ans de la station, un anniversaire qui souligne la place occupée par Free Dom dans le quotidien des Réunionnais depuis plus de quatre décennies.

Un rendez-vous avec les auditeurs le 7 août à Saint-Paul

Les célébrations se poursuivront le vendredi 7 août à partir de 19 heures avec un grand concert organisé à l’Expobat de Saint-Paul. Radio Free Dom souhaite ainsi remercier son public à travers un événement festif conçu comme un moment de partage entre la station et ses auditeurs. La soirée proposera 4 heures de spectacle avec la présence de 14 artistes : Séga’el, Jérôme Payet, Secteur 410, Jean-Pierre Boyer, Morgan, Michou, Laurent Roselli, Clara, Micheline Picot, Progression, Médérice, Missty, Mars Tou Sel et Kaf Malbar. Le dispositif comprendra également 3 écrans géants afin de permettre au public de suivre l’ensemble du spectacle. À travers cette programmation, la radio entend réunir plusieurs générations autour d’un rendez-vous placé sous le signe de la musique et de la convivialité. 

Tags : anniversaire, concert, La Réunion, musique, Radio Free Dom, Radio Freedom



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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