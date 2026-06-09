Radio Free Dom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion

Vous aimerez aussi
-
Les Indés Radios distinguent Charlotte Cardin, Helena et Luiza comme "Artistes 2026"
-
Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio
-
Lionel Guiffant : l'homme qui fait tourner les radios
-
Alouette accueille Jérémy Frerot pour deux rendez-vous en direct
-
Rennes accueillera la 6e édition du "NRJ Green Live" organisée par NRJ
Les festivités ont débuté avec une aventure maritime menée par le bateau Free Dom. Pendant huit mois, le Class40 aux couleurs de la radio a parcouru les océans avec notamment une escale remarquée à La Réunion à la fin de l’année dernière. Ce tour du monde s’est achevé il y a quelques semaines en Bretagne et a constitué le point de départ des célébrations de cet anniversaire. La radio salue à cette occasion le parcours réalisé par le Team HUA-FREE DOM ainsi que la performance de Thibaut Lefévère et de son équipe à l’issue de ce périple. Cette opération s’inscrit dans une année 2026 entièrement consacrée aux 45 ans de la station, un anniversaire qui souligne la place occupée par Free Dom dans le quotidien des Réunionnais depuis plus de quatre décennies.
Un rendez-vous avec les auditeurs le 7 août à Saint-Paul
Les célébrations se poursuivront le vendredi 7 août à partir de 19 heures avec un grand concert organisé à l’Expobat de Saint-Paul. Radio Free Dom souhaite ainsi remercier son public à travers un événement festif conçu comme un moment de partage entre la station et ses auditeurs. La soirée proposera 4 heures de spectacle avec la présence de 14 artistes : Séga’el, Jérôme Payet, Secteur 410, Jean-Pierre Boyer, Morgan, Michou, Laurent Roselli, Clara, Micheline Picot, Progression, Médérice, Missty, Mars Tou Sel et Kaf Malbar. Le dispositif comprendra également 3 écrans géants afin de permettre au public de suivre l’ensemble du spectacle. À travers cette programmation, la radio entend réunir plusieurs générations autour d’un rendez-vous placé sous le signe de la musique et de la convivialité.