Radio Free Dom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion

Les festivités ont débuté avec une aventure maritime menée par le bateau Free Dom. Pendant huit mois, le Class40 aux couleurs de la radio a parcouru les océans avec notamment une escale remarquée à La Réunion à la fin de l’année dernière. Ce tour du monde s’est achevé il y a quelques semaines en Bretagne et a constitué le point de départ des célébrations de cet anniversaire. La radio salue à cette occasion le parcours réalisé par le Team HUA-FREE DOM ainsi que la performance de Thibaut Lefévère et de son équipe à l’issue de ce périple. Cette opération s’inscrit dans une année 2026 entièrement consacrée aux 45 ans de la station, un anniversaire qui souligne la place occupée par Free Dom dans le quotidien des Réunionnais depuis plus de quatre décennies.