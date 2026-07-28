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Mardi 28 Juillet 2026 - 05:30

Légende FM suspend temporairement sa diffusion sur le 87.9 FM à Plouguerneau


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Légende FM a temporairement suspendu sa diffusion sur le 87.9 FM, qui couvre le Pays des Abers et la Côte des Légendes. Depuis plus de deux semaines, son site d’émission de Plouguerneau subit une sous-alimentation électrique, avec des tensions inférieures à 190 volts. La radio reste accessible sur le 103.0 FM à Landerneau, en DAB+ à Morlaix et sur Internet.


Vue depuis le sommet du château d’eau du Grouanec à Plouguerneau, où se situe l’émetteur de Légende FM. Selon la radio, la sous-alimentation électrique fait suite à l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage sur le terrain jouxtant le Rugby Club de l’Aber. © Légende FM
Vue depuis le sommet du château d’eau du Grouanec à Plouguerneau, où se situe l’émetteur de Légende FM. Selon la radio, la sous-alimentation électrique fait suite à l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage sur le terrain jouxtant le Rugby Club de l’Aber. © Légende FM

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Légende FM informe, depuis Plouguerneau le 21 juillet 2026, ses auditeurs et partenaires de l’interruption temporaire de sa diffusion sur le 87.9 FM. Cette fréquence dessert le Pays des Abers et la Côte des Légendes. Depuis plus de deux semaines, le quartier du Grouanec, à Plouguerneau (29), connaît une sous-alimentation électrique récurrente. Le château d’eau et l’émetteur de Légende FM sont installés dans ce secteur.
Selon la radio, cette situation fait suite à l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage sur le terrain jouxtant le Rugby Club de l’Aber, à proximité immédiate du site d’émission. Situé en bout de ligne électrique, le secteur dispose, précise Légende FM, d’un réseau Enedis dont le dimensionnement ne permet pas d’alimenter cet afflux d’usagers supplémentaires.


La sous-alimentation se traduit par des tensions inférieures à 190 volts. Elles provoquent des mises en sécurité répétées de l’émetteur ainsi que des coupures intempestives de la diffusion. Face au risque de détérioration irréversible du matériel, Légende FM indique avoir décidé de suspendre temporairement ses émissions sur le 87.9 FM.


Les autorités, les élus et Enedis alertés

L’association explique avoir alerté les autorités compétentes, les élus locaux ainsi qu’Enedis afin qu’une solution puisse être trouvée dans les meilleurs délais et que la diffusion reprenne normalement. Au 21 juillet 2026, ces démarches n’avaient pas permis de résoudre la situation.
Pendant l’interruption du 87.9 FM dans le Pays des Abers et sur la Côte des Légendes, les programmes de Légende FM restent accessibles sur le 103.0 FM dans le secteur de Landerneau et en DAB+ dans celui de Morlaix. L’écoute directe sur Internet reste également disponible sur legendefm.fr et radioplayer.fr. La radio indique qu’elle communiquera auprès de ses auditeurs lorsque la diffusion sur le 87.9 FM pourra être rétablie.


Tags : Benoît Quiviger, catégorie A, Landerneau, Légende FM, Morlaix, panne, radio associative



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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