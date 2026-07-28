Légende FM suspend temporairement sa diffusion sur le 87.9 FM à Plouguerneau

Légende FM informe, depuis Plouguerneau le 21 juillet 2026, ses auditeurs et partenaires de l’interruption temporaire de sa diffusion sur le 87.9 FM. Cette fréquence dessert le Pays des Abers et la Côte des Légendes. Depuis plus de deux semaines, le quartier du Grouanec, à Plouguerneau (29), connaît une sous-alimentation électrique récurrente. Le château d’eau et l’émetteur de Légende FM sont installés dans ce secteur.

Selon la radio, cette situation fait suite à l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage sur le terrain jouxtant le Rugby Club de l’Aber, à proximité immédiate du site d’émission. Situé en bout de ligne électrique, le secteur dispose, précise Légende FM, d’un réseau Enedis dont le dimensionnement ne permet pas d’alimenter cet afflux d’usagers supplémentaires.

