Le SNRL donne rendez-vous aux radios associatives à Villeurbanne

Pendant trois jours, les radios associatives venues de toute la France se retrouveront pour échanger autour des enjeux qui concernent le secteur de la radio et de l'audio.

Cette édition aura pour thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Les échanges porteront sur plusieurs sujets qui concernent les radios associatives, notamment l'information de proximité, l'éducation aux médias, la transmission, la jeunesse, les nouveaux usages, l'intelligence artificielle, le DAB+ ainsi que l'avenir du financement des radios associatives.

Le Congrès national constituera également un temps de rencontres entre les radios associatives et leurs partenaires institutionnels, culturels, associatifs et professionnels. Ces échanges visent à réunir les acteurs qui accompagnent les radios dans les territoires et à favoriser le dialogue autour des évolutions du secteur.



