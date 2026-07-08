Le SNRL donne rendez-vous aux radios associatives à Villeurbanne

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Le festival "Écoute que coûte" remet la radio et l’écoute collective au centre des échanges
Pendant trois jours, les radios associatives venues de toute la France se retrouveront pour échanger autour des enjeux qui concernent le secteur de la radio et de l'audio.
Cette édition aura pour thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Les échanges porteront sur plusieurs sujets qui concernent les radios associatives, notamment l'information de proximité, l'éducation aux médias, la transmission, la jeunesse, les nouveaux usages, l'intelligence artificielle, le DAB+ ainsi que l'avenir du financement des radios associatives.
Le Congrès national constituera également un temps de rencontres entre les radios associatives et leurs partenaires institutionnels, culturels, associatifs et professionnels. Ces échanges visent à réunir les acteurs qui accompagnent les radios dans les territoires et à favoriser le dialogue autour des évolutions du secteur.
Cette édition aura pour thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Les échanges porteront sur plusieurs sujets qui concernent les radios associatives, notamment l'information de proximité, l'éducation aux médias, la transmission, la jeunesse, les nouveaux usages, l'intelligence artificielle, le DAB+ ainsi que l'avenir du financement des radios associatives.
Le Congrès national constituera également un temps de rencontres entre les radios associatives et leurs partenaires institutionnels, culturels, associatifs et professionnels. Ces échanges visent à réunir les acteurs qui accompagnent les radios dans les territoires et à favoriser le dialogue autour des évolutions du secteur.
Mettre en lumière le rôle des radios associatives
À travers ce rendez-vous national, le SNRL souhaite mettre en lumière le rôle des radios associatives. Le syndicat rappelle leur contribution pour "informer autrement, donner la parole aux habitants, former les citoyens, transmettre des savoir-faire et faire vivre le pluralisme au plus près des territoires". Cette nouvelle édition entend ainsi offrir un espace d'échanges autour des missions de ces médias et de leurs perspectives d'évolution.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d'inscription seront communiqués prochainement. Les professionnels sont d'ores et déjà invités à retenir les dates des 17, 18 et 19 novembre 2026, à Villeurbanne, pour cette nouvelle édition du Congrès national du SNRL.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d'inscription seront communiqués prochainement. Les professionnels sont d'ores et déjà invités à retenir les dates des 17, 18 et 19 novembre 2026, à Villeurbanne, pour cette nouvelle édition du Congrès national du SNRL.