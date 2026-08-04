Le SwissRadioDay explore les recettes des formats radio qui fidélisent les auditeurs

Le SwissRadioDay 2026 se tiendra le 27 août au Kaufleuten à Zürich, avec une participation possible sur place, en ligne et à l’antenne. Une session sera consacrée aux "formats radio à succès" et à leur conception. Les échanges porteront sur la naissance des idées pour l’antenne, la transformation d’un sujet simple en moment d’antenne surprenant et les mécanismes permettant aux formats radio de fidéliser les auditrices et les auditeurs.
Marco Thomann et Philipp Gerber, animateurs de la matinale de SRF 3, participeront à cette séquence. Ils partageront leur regard sur les formats qui fonctionnent grâce au suspense, à la proximité, à la créativité et à une participation effective du public.
Marco Thomann et Philipp Gerber, animateurs de la matinale de SRF 3, participeront à cette séquence. Ils partageront leur regard sur les formats qui fonctionnent grâce au suspense, à la proximité, à la créativité et à une participation effective du public.
L’audio digital occupera également une place dans le programme avec une séquence consacrée au "Podcast ROI". Florian Sonderegger, Commercial Director de CH Media Mind, approfondira la question de la monétisation des podcasts aux côtés de Roman Mösli. Cette intervention complétera les échanges consacrés aux formats d’antenne en abordant directement les modèles de valorisation du podcast.
Albert Rösti attendu après le lunch
Après le lunch, le conseiller fédéral Albert Rösti, chef du DETEC, participera à une conversation avec la modératrice Maria Victoria Haas. Cette intervention s’inscrira dans la suite du programme de la journée consacrée au secteur radiophonique suisse.
À l’issue du programme du matin, un networking lunch et un apéritif permettront aux participants d’échanger avec des collègues, partenaires et invités issus du secteur.
Le SwissRadioDay est organisé par l’industrie radiophonique suisse à destination de l’ensemble du secteur. L’événement bénéficie du soutien de Swisscom Broadcast, SSR, VSP, RRR, Unikom, Digris, Corall, SwissMediaCast, Audion, SUISA, Swissperform et IFPI.
À l’issue du programme du matin, un networking lunch et un apéritif permettront aux participants d’échanger avec des collègues, partenaires et invités issus du secteur.
Le SwissRadioDay est organisé par l’industrie radiophonique suisse à destination de l’ensemble du secteur. L’événement bénéficie du soutien de Swisscom Broadcast, SSR, VSP, RRR, Unikom, Digris, Corall, SwissMediaCast, Audion, SUISA, Swissperform et IFPI.