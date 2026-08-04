Le SwissRadioDay explore les recettes des formats radio qui fidélisent les auditeurs

Le SwissRadioDay 2026 se tiendra le 27 août au Kaufleuten à Zürich, avec une participation possible sur place, en ligne et à l’antenne. Une session sera consacrée aux "formats radio à succès" et à leur conception. Les échanges porteront sur la naissance des idées pour l’antenne, la transformation d’un sujet simple en moment d’antenne surprenant et les mécanismes permettant aux formats radio de fidéliser les auditrices et les auditeurs.

Marco Thomann et Philipp Gerber, animateurs de la matinale de SRF 3, participeront à cette séquence. Ils partageront leur regard sur les formats qui fonctionnent grâce au suspense, à la proximité, à la créativité et à une participation effective du public.