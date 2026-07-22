Londres célèbrera le podcast pendant onze jours

Le festival est dirigé artistiquement par Rebecca Millican, responsable de la programmation de Kings Place. Elle souligne que la diversité des propositions constitue l'un des objectifs principaux de cette édition. "Nous sommes ravis de faire revenir le London Podcast Festival pour sa 11e édition. Chaque année, la programmation gagne en diversité, et c'est précisément notre objectif : offrir une communauté à chaque type d'auditeur, qu'il s'agisse de fidèles venant retrouver leur podcast préféré ou de nouveaux venus découvrant ce média pour la première fois. C'est un véritable plaisir de voir ces communautés se rassembler dans nos salles chaque mois de septembre, et nous avons hâte de les accueillir à nouveau cette année".

Selon les organisateurs, le festival entend favoriser les rencontres entre créateurs et auditeurs tout en maintenant une politique tarifaire destinée à préserver l'accessibilité de l'événement.