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Mercredi 22 Juillet 2026 - 06:50

Londres célèbrera le podcast pendant onze jours


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Du 3 au 13 septembre 2026, le London Podcast Festival retrouvera Kings Place, à Londres, pour sa 11e édition. Premier grand festival européen consacré au podcast, l'événement réunira pendant onze jours des créateurs, des producteurs et des auditeurs autour de spectacles en public, de podcasts enregistrés en direct et de retransmissions en ligne.



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Onze ans après son lancement, le London Podcast Festival s'est imposé comme l'un des principaux rendez-vous européens consacrés au podcast. Organisé à Kings Place, présenté comme "London's home of live podcasting", il accueillera cette année encore des spectacles dans l'ensemble des espaces du site, de la grande salle aux espaces de détente installés au bord du canal. Une partie des événements sera également proposée en livestream, permettant au public international d'y assister.
Le festival couvre un large éventail de thématiques : humour, cinéma, jardinage, actualité, catch, musique, théâtre audio, handicap ou encore récits portés par des créateurs sourds. L'objectif affiché est autant de faire découvrir de nouveaux podcasts que de permettre aux communautés d'auditeurs de retrouver leurs émissions favorites dans un cadre public.

Un événement centré sur les communautés d'auditeurs

Le festival est dirigé artistiquement par Rebecca Millican, responsable de la programmation de Kings Place. Elle souligne que la diversité des propositions constitue l'un des objectifs principaux de cette édition. "Nous sommes ravis de faire revenir le London Podcast Festival pour sa 11e édition. Chaque année, la programmation gagne en diversité, et c'est précisément notre objectif : offrir une communauté à chaque type d'auditeur, qu'il s'agisse de fidèles venant retrouver leur podcast préféré ou de nouveaux venus découvrant ce média pour la première fois. C'est un véritable plaisir de voir ces communautés se rassembler dans nos salles chaque mois de septembre, et nous avons hâte de les accueillir à nouveau cette année".
Selon les organisateurs, le festival entend favoriser les rencontres entre créateurs et auditeurs tout en maintenant une politique tarifaire destinée à préserver l'accessibilité de l'événement.

Une première sélection avant de nouvelles annonces

Les billets de cette première vague de spectacles sont déjà disponibles. Les organisateurs annoncent que de nouveaux podcasts rejoindront la programmation au cours de l'été.
Le London Podcast Festival 2026 bénéficie du soutien de The Guardian Podcasts et d'AudioUK, partenaires officiels de cette nouvelle édition qui se déroulera du 3 au 13 septembre 2026 à Kings Place, à Londres.

Tags : événement, festival, London Podcast Festival, Londres, podcast, podcasts, Royaume-Uni



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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