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Mercredi 12 Août 2026 - 08:59

Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio


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Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, l'intérêt et l'originalité de ce nouveau classement c'est surtout qu'il ne prend pas en compte l’audience des radios. "Un programmateur = 1 voix", ce qui donne ici un avantage à l’humain sur la machine et les algorithmes. Un classement en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio...



Découvrez la suite du classement Radio Buzz 40 - La Lettre Pro du 07 août 2026 et les autres titres ICI. Également disponibles, la "Meilleure entrée, la "Meilleure progression" et, forcément, la plus "grosse gamelle" de la semaine.

Tags : classement, DJ BUZZ, musique, programmation musicale, Radio Buzz 40



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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