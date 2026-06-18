Radio Clapas veut accélérer sa modernisation grâce aux dons

Les fonds collectés doivent permettre à Radio Clapas de poursuivre plusieurs chantiers liés à son activité radiophonique et numérique. La station évoque notamment la modernisation de ses équipements techniques, le développement de podcasts ainsi que la formation des bénévoles appelés à rejoindre ses équipes dans les prochaines années. La radio rappelle également que les dons réalisés via HelloAsso donnent lieu à l’émission immédiate d’un reçu fiscal.

Le président de l’association souligne que "Radio Clapas n'appartient à aucun grand groupe industriel, elle appartient à ses auditeurs, ses bénévoles et son territoire. Faire un don aujourd'hui, c'est affirmer que la culture locale et la liberté de ton ont une valeur inestimable à Montpellier. Merci pour votre fidélité et votre dynamisme !".

Radio Clapas met enfin en avant deux spécificités qui la distinguent dans le paysage radiophonique français. Elle indique être la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse et rappelle également son engagement dans le dispositif "Nation Apprenante". À travers cette campagne, la station entend consolider les moyens nécessaires à la poursuite de ses missions sur la FM, dans l’audio numérique et auprès des publics locaux.