Radio Clapas veut accélérer sa modernisation grâce aux dons

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Face à un contexte budgétaire plus contraint, Radio Clapas invite sa communauté à participer au financement de ses activités. La station souligne que son objectif n’est pas de répondre à une menace immédiate sur son existence mais de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre son développement. Présente depuis plus de 40 ans dans le paysage radiophonique montpelliérain, la radio associative revendique son rôle de média local indépendant au service du territoire.
Dans son appel, elle rappelle son attachement à la diversité culturelle, à la liberté d’expression et à la proximité avec les habitants. Radio Clapas met également en avant son ancrage historique dans la ville depuis les années 80 et son engagement auprès des artistes, associations et acteurs locaux. La station insiste aussi sur la place qu’elle accorde aux initiatives citoyennes, aux musiques émergentes et aux expressions qui trouvent peu d’espace dans les médias traditionnels.
Dans son appel, elle rappelle son attachement à la diversité culturelle, à la liberté d’expression et à la proximité avec les habitants. Radio Clapas met également en avant son ancrage historique dans la ville depuis les années 80 et son engagement auprès des artistes, associations et acteurs locaux. La station insiste aussi sur la place qu’elle accorde aux initiatives citoyennes, aux musiques émergentes et aux expressions qui trouvent peu d’espace dans les médias traditionnels.
Selon le communiqué, soutenir la radio revient à investir dans "un espace de liberté, de découverte musicale et de débats d'idées sans filtre".
Modernisation des équipements et développement de l’audio
Les fonds collectés doivent permettre à Radio Clapas de poursuivre plusieurs chantiers liés à son activité radiophonique et numérique. La station évoque notamment la modernisation de ses équipements techniques, le développement de podcasts ainsi que la formation des bénévoles appelés à rejoindre ses équipes dans les prochaines années. La radio rappelle également que les dons réalisés via HelloAsso donnent lieu à l’émission immédiate d’un reçu fiscal.
Le président de l’association souligne que "Radio Clapas n'appartient à aucun grand groupe industriel, elle appartient à ses auditeurs, ses bénévoles et son territoire. Faire un don aujourd'hui, c'est affirmer que la culture locale et la liberté de ton ont une valeur inestimable à Montpellier. Merci pour votre fidélité et votre dynamisme !".
Radio Clapas met enfin en avant deux spécificités qui la distinguent dans le paysage radiophonique français. Elle indique être la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse et rappelle également son engagement dans le dispositif "Nation Apprenante". À travers cette campagne, la station entend consolider les moyens nécessaires à la poursuite de ses missions sur la FM, dans l’audio numérique et auprès des publics locaux.
Le président de l’association souligne que "Radio Clapas n'appartient à aucun grand groupe industriel, elle appartient à ses auditeurs, ses bénévoles et son territoire. Faire un don aujourd'hui, c'est affirmer que la culture locale et la liberté de ton ont une valeur inestimable à Montpellier. Merci pour votre fidélité et votre dynamisme !".
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