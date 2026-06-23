La Skol lance une formation dédiée aux podcasts

La Skol indique s’appuyer sur son expérience dans les médias audio en France pour proposer une formation mêlant théorie et pratique. L’objectif affiché est d’accompagner les participants dans la maîtrise des différentes étapes de conception et de production d’un podcast, de l’idée initiale jusqu’à sa diffusion. Le programme couvre notamment l’animation d’émissions, la réalisation d’interviews ainsi que la création de contenus sonores. Les participants apprendront à capter l’attention des auditeurs, à animer avec aisance et à produire des podcasts adaptés aux exigences du secteur audio.

La formation est présentée comme un outil de développement professionnel destiné à fournir les connaissances et les compétences recherchées dans l’industrie du podcast. La Skol souligne également sa volonté d’accompagner les professionnels dans l’enrichissement de leurs savoir-faire et dans leur adaptation aux évolutions du marché.