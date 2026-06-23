La Skol lance une formation dédiée aux podcasts

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La Skol indique s’appuyer sur son expérience dans les médias audio en France pour proposer une formation mêlant théorie et pratique. L’objectif affiché est d’accompagner les participants dans la maîtrise des différentes étapes de conception et de production d’un podcast, de l’idée initiale jusqu’à sa diffusion. Le programme couvre notamment l’animation d’émissions, la réalisation d’interviews ainsi que la création de contenus sonores. Les participants apprendront à capter l’attention des auditeurs, à animer avec aisance et à produire des podcasts adaptés aux exigences du secteur audio.
La formation est présentée comme un outil de développement professionnel destiné à fournir les connaissances et les compétences recherchées dans l’industrie du podcast. La Skol souligne également sa volonté d’accompagner les professionnels dans l’enrichissement de leurs savoir-faire et dans leur adaptation aux évolutions du marché.
La formation est présentée comme un outil de développement professionnel destiné à fournir les connaissances et les compétences recherchées dans l’industrie du podcast. La Skol souligne également sa volonté d’accompagner les professionnels dans l’enrichissement de leurs savoir-faire et dans leur adaptation aux évolutions du marché.
Une formation éligible au CPF
La Skol précise que cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation. Le dispositif comprend différentes modalités pédagogiques incluant des feedbacks personnalisés, des classes virtuelles, des exercices pratiques, des podcasts et des vidéos. L’organisme indique que cette approche vise à proposer un apprentissage adapté aux réalités du secteur audio tout en mettant l’accent sur le rôle de la voix et de l’information dans les médias.
La session des 22, 23 et 24 septembre se déroulera dans les locaux de Radio Clapas. Le communiqué rappelle également que Radio Clapas est la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse et qu’elle bénéficie du label "Nation Apprenante". À travers cette nouvelle session, La Skol poursuit son offre de formation dédiée aux métiers du podcast et de l’audio digital à destination des professionnels du secteur.
La session des 22, 23 et 24 septembre se déroulera dans les locaux de Radio Clapas. Le communiqué rappelle également que Radio Clapas est la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse et qu’elle bénéficie du label "Nation Apprenante". À travers cette nouvelle session, La Skol poursuit son offre de formation dédiée aux métiers du podcast et de l’audio digital à destination des professionnels du secteur.