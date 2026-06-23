La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 23 Juin 2026 - 06:50

La Skol lance une formation dédiée aux podcasts


Notez


La Skol annonce une nouvelle session de sa formation consacrée à la création, la diffusion et la valorisation d’un podcast ou d’un contenu digital. Organisée les 22, 23 et 24 septembre dans les locaux de Radio Clapas, cette formation immersive s’adresse aux professionnels souhaitant développer leurs compétences dans les métiers de l’audio. Éligible au CPF, elle couvre l’ensemble des étapes de production d’un podcast, de l’idée à sa diffusion, avec une approche mêlant théorie et pratique.



Vous aimerez aussi
La Skol indique s’appuyer sur son expérience dans les médias audio en France pour proposer une formation mêlant théorie et pratique. L’objectif affiché est d’accompagner les participants dans la maîtrise des différentes étapes de conception et de production d’un podcast, de l’idée initiale jusqu’à sa diffusion. Le programme couvre notamment l’animation d’émissions, la réalisation d’interviews ainsi que la création de contenus sonores. Les participants apprendront à capter l’attention des auditeurs, à animer avec aisance et à produire des podcasts adaptés aux exigences du secteur audio.
La formation est présentée comme un outil de développement professionnel destiné à fournir les connaissances et les compétences recherchées dans l’industrie du podcast. La Skol souligne également sa volonté d’accompagner les professionnels dans l’enrichissement de leurs savoir-faire et dans leur adaptation aux évolutions du marché.

Une formation éligible au CPF

La Skol précise que cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation. Le dispositif comprend différentes modalités pédagogiques incluant des feedbacks personnalisés, des classes virtuelles, des exercices pratiques, des podcasts et des vidéos. L’organisme indique que cette approche vise à proposer un apprentissage adapté aux réalités du secteur audio tout en mettant l’accent sur le rôle de la voix et de l’information dans les médias.
La session des 22, 23 et 24 septembre se déroulera dans les locaux de Radio Clapas. Le communiqué rappelle également que Radio Clapas est la seule radio de France labellisée Point Information Jeunesse et qu’elle bénéficie du label "Nation Apprenante". À travers cette nouvelle session, La Skol poursuit son offre de formation dédiée aux métiers du podcast et de l’audio digital à destination des professionnels du secteur.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : formation, La Skol, podcast, podcasts, Radio Clapas, Skol



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication