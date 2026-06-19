FSER : la CNRA salue le bilan d'Alain Seban et accueille Roch-Olivier Maistre à la présidence

La CNRA a également réagi à la nomination de Roch-Olivier Maistre à la présidence de la commission du FSER. L'organisation indique accueillir avec confiance celui qu'elle qualifie d'"éminente personnalité" et souhaite qu'il poursuive le travail conduit par la commission grâce à sa connaissance des enjeux du secteur.

La confédération met notamment en avant son parcours à la tête de l'Arcom. Elle estime que cette expérience lui confère une connaissance approfondie du paysage radiophonique français, de ses équilibres économiques, de ses enjeux de régulation et de ses perspectives d'évolution. Elle rappelle également sa connaissance de la contribution des radios associatives à la diversité des médias et à l'animation de la vie locale.

