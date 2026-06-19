FSER : la CNRA salue le bilan d'Alain Seban et accueille Roch-Olivier Maistre à la présidence

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La Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) a salué la fin du mandat d'Alain Seban, qui achève près de dix années à la présidence de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Dans un communiqué publié ce 18 juin 2026, l'organisation remercie celui qui a accompagné les radios associatives au cours d'une période marquée par d'importantes transformations du secteur médiatique.
La CNRA souligne qu'au cours de cette période, les radios associatives ont bénéficié d'un interlocuteur "attentif à leurs réalités" et "profondément attaché à leur place dans le paysage médiatique français".
L'organisation met également en avant son engagement dans la défense des radios associatives et de leur mission d'intérêt général, alors que les médias de proximité sont confrontés à des mutations technologiques, économiques et sociétales.
Près de dix années à la présidence du FSER
Selon la confédération, le travail mené sous sa présidence a contribué à préserver l'esprit du FSER, présenté comme un outil au service du pluralisme, de l'expression citoyenne, de la diversité culturelle et du lien social dans les territoires. La CNRA rappelle que ce fonds constitue un levier essentiel de développement et d'indépendance pour les plus de 750 radios associatives autorisées en France, tout en soulignant qu'il fait régulièrement l'objet de remises en question.
Roch-Olivier Maistre prend la présidence de la commission
La CNRA a également réagi à la nomination de Roch-Olivier Maistre à la présidence de la commission du FSER. L'organisation indique accueillir avec confiance celui qu'elle qualifie d'"éminente personnalité" et souhaite qu'il poursuive le travail conduit par la commission grâce à sa connaissance des enjeux du secteur.
La confédération met notamment en avant son parcours à la tête de l'Arcom. Elle estime que cette expérience lui confère une connaissance approfondie du paysage radiophonique français, de ses équilibres économiques, de ses enjeux de régulation et de ses perspectives d'évolution. Elle rappelle également sa connaissance de la contribution des radios associatives à la diversité des médias et à l'animation de la vie locale.
Des enjeux majeurs pour la radio et l'audio
Pour la CNRA, cette nomination intervient à un moment charnière pour l'avenir de la radio. Le communiqué met en avant plusieurs défis structurants pour le secteur, parmi lesquels le déploiement du DAB+, l'évolution des usages audio et le maintien d'une radio accessible à tous et partout. L'organisation évoque également la montée en puissance des grands acteurs technologiques, qui renforce selon elle la nécessité de préserver un secteur radiophonique fort, pluraliste et diversifié.
Dans ce contexte, la CNRA rappelle le rôle des radios associatives dans les territoires. Elle souligne leurs missions de proximité, d'information, d'éducation aux médias, de promotion culturelle et de cohésion sociale. L'organisation estime que ces missions nécessitent une ambition publique claire en faveur du FSER ainsi qu'une reconnaissance renouvelée de son rôle stratégique dans l'équilibre du paysage radiophonique.