Le chanteur rouennais Keen’V partage sa playlist estivale sur ICI Normandie

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Durant cette heure d’antenne, le chanteur partagera avec les auditeurs sa playlist idéale pour accompagner l’été. Cette programmation musicale réunira des artistes internationaux et français qui ont marqué son univers musical. Au fil de l’émission, Keen’V proposera une sélection de titres associée à l’esprit des vacances, du soleil et de la fête. Les auditeurs pourront notamment entendre des morceaux de Jennifer Lopez, Whitney Houston, Ricky Martin, Aya Nakamura, Juanes et Modjo.
L’artiste intégrera également plusieurs de ses propres succès à cette programmation spéciale conçue pour célébrer l’arrivée de la saison estivale sur l’antenne de ICI Normandie. Cette émission constituera aussi une vitrine pour le nouveau titre de Keen’V. Les auditeurs pourront découvrir "Du soleil dans ma tête", un single qui s’inscrit dans l’univers musical estival que développe le chanteur depuis plusieurs années.
L’émission permettra également d’évoquer l’actualité scénique de l’artiste. Après le succès de son "Équilibre Tour", Keen’V prépare une nouvelle tournée portée par son album "IV Saisons". Cette tournée s’inscrit dans une période particulière de sa carrière puisqu’il approche de ses 20 ans de présence sur la scène musicale française.
Les auditeurs normands pourront notamment retrouver le chanteur au Zénith de Rouen le 15 avril 2027. Cette date constitue l’un des rendez-vous annoncés dans le cadre de sa prochaine tournée.