Le chanteur rouennais Keen’V partage sa playlist estivale sur ICI Normandie

Durant cette heure d’antenne, le chanteur partagera avec les auditeurs sa playlist idéale pour accompagner l’été. Cette programmation musicale réunira des artistes internationaux et français qui ont marqué son univers musical. Au fil de l’émission, Keen’V proposera une sélection de titres associée à l’esprit des vacances, du soleil et de la fête. Les auditeurs pourront notamment entendre des morceaux de Jennifer Lopez, Whitney Houston, Ricky Martin, Aya Nakamura, Juanes et Modjo.

L’artiste intégrera également plusieurs de ses propres succès à cette programmation spéciale conçue pour célébrer l’arrivée de la saison estivale sur l’antenne de ICI Normandie. Cette émission constituera aussi une vitrine pour le nouveau titre de Keen’V. Les auditeurs pourront découvrir "Du soleil dans ma tête", un single qui s’inscrit dans l’univers musical estival que développe le chanteur depuis plusieurs années.

