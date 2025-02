Un eBook gratuit signé Tieline sur l’avenir de la distribution audio

Depuis la publication de son précédent eBook en 2021, Tieline observe une transformation rapide du secteur de la radiodiffusion. L’essor des technologies IP a bouleversé les workflows traditionnels, rendant l’analogique de plus en plus rare et imposant une centralisation des infrastructures. Le cloud et les solutions de virtualisation ont révolutionné la production et la contribution audio, tandis que le streaming s’impose comme un levier essentiel pour diffuser du contenu de manière efficace et économique.

Cet eBook met en lumière les avancées technologiques récentes dans les infrastructures Studio-to-Transmitter Links et la distribution audio. Il détaille notamment l’intégration des dernières solutions matérielles et logicielles dans la conception des studios de demain.