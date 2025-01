Vortex choisit SAVE Diffusion comme distributeur officiel en France

En nommant Save Diffusion comme distributeur officiel de ses produits en France, Vortex Communications entend répondre aux besoins croissants des diffuseurs français en matière de codecs audio IP performants. La gamme CallMe, qui comprend des solutions matérielles et logicielles, se distingue par sa simplicité d’utilisation et son coût abordable, offrant ainsi une alternative intéressante pour les diffuseurs souhaitant des connexions en direct de qualité sans investir dans des solutions coûteuses.

"SAVE Diffusion est un partenaire idéal pour nous, grâce à ses nombreuses années d’expérience dans les codecs audio IP et à sa grande réputation sur le marché français", explique Judit Kiss, représentante de Vortex. "Nous sommes ravis de collaborer avec eux et espérons une relation commerciale fructueuse et durable".