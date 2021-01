Sanef 107.7 : nouvelles installations avec les outils de SAVE Diffusion et SOUND4

Edito

Bonne année 2021

À défaut de pouvoir organiser une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, l'équipe des Éditions HF lance un nouvel évènement : la #RadioWeek. Entièrement produite en distanciel et pensée pour les professionnels, cette #RadioWeek se déroule du 18 au 22 janvier. Tous les matins, cette #RadioWeek s'adresse aux francophones et, chaque après-midi, aux anglophones. C'est notre façon, modeste mais nécessaire, de répondre à la crise et de continuer à vous accompagner.



En ce début d'année, les Éditions HF publient également un nouveau hors-série, fruit d'un long travail, et consacré à la publicité et donc, de facto, aux régies publicitaires. Voilà un secteur malmené depuis plusieurs mois mais qui sait, incontestablement, faire montre de résilience. Une publication de 40 pages pour prendre le pouls de celle qui, à la radio, et comme le fait l'audience, permet d'assurer le bon tempo : la publicité.



2021 commence comme 2020 s'est achevée : dans le doute, la méfiance et l'appréhension des prochains mois. Ceux-ci s'annoncent décisifs sur de nombreux plans. Désormais, l'avenir de nombreuses entreprises, y compris celles de notre secteur, dépend de l'inversion des courbes. Pour autant, il faut aussi observer cette période à travers notre prisme habituel : nous sommes les témoins de profonds bouleversements. Nous devons, vous devez, en témoigner chaque jour sur l'ensemble de vos supports et être force de proposition pour bâtir les fondations de la société de demain.



Depuis presque un an, nous baignons dans une information fortement anxiogène. Il est trop tôt pour déterminer l'impact que cela produira sur vos équipes, sur vos auditeurs et sur votre audience. Mais ne pas céder au catastrophisme ni au découragement est déjà une première thérapie pour résister et mieux envisager ce que sera demain.

Les vœux des Éditions HF que nous vous adressons sont d'abord ceux de l'espérance.



Brulhatour