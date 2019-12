Voici votre magazine en Flipbook n°117 de la Lettre Pro de la Radio

La bonne recette belge de NGroup

Contrairement à la France, ce n’est pas NRJ qui est en haut de l’affiche en Belgique mais Nostalgie. Et dans le plat pays, pour la 8e fois consécutive, Nostalgie est la station la plus écoutée sur le marché francophone. Une réussite pour NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie FM et bientôt Nostalgie+) qui poursuit son développement au pas cadencé.



Occitanie : la radio par monts et par vaux

La nouvelle région Occitanie se déploie sur 72 724 km² et englobe treize départements. On y recense 5 800 000 habitants et la radio y est écoutée quotidiennement par 77,5% de la population, avec une durée quotidienne d’écoute de 2h47. C’est à Toulouse, capitale régionale, qu’a lieu la dernière étape du RadioTour 2019. Focus sur le paysage radio d’Occitanie. Le poids de l'ARRA

Avec 92 radios de catégorie A autorisées sur son territoire, la région Occitanie affiche l’un des plus forts taux d’associatives en France. Née de la fusion d’anciennes fédérations, l’Assemblée Régionale des Radios Associatives Occitanie, Pyrénées, Méditerranée regroupe 80 de ces radios. Un vivier de 200 salariés et 3 000 bénévoles, au service de la communication sociale de proximité, fer de lance des radios qui s’estiment oubliées des sélections du DAB+.



100% : à fond sur le numérique

Forte de 164 000 auditeurs quotidiens, 100% célèbre son 20e anniversaire le 3 juillet 2020. Depuis un an, la station diffuse ses programmes en FM à Toulouse. Elle poursuit son développement en DAB+ avec une stratégie bien définie : gagner des allotissements étendus pour offrir un nouveau programme axé seniors, et consolider sa proximité avec les auditeurs par le biais d’allotissements locaux.



La Lettre Pro TECH

RTL Belgium : collaboration historique avec les logiciels OPNS

RTL Belgium, avec Bel RTL et Radio Contact, diffuse à partir de 4 studios des programmes généralistes et musicaux destinés aux auditeurs francophones belges. Respectivement 4e et 2e meilleures audiences en Belgique francophone, Bel RTL et Contact entretiennent une relation de confiance historique avec la société belge OPNS (Open Products, Networks and Software) dont les logiciels innovants et polyvalents s’adaptent à l’évolution du radiodiffuseur. Les revenus de RTL Belgium proviennent entièrement de la publicité gérée par sa régie publicitaire IP Belgium, qui compte aussi des clients extérieurs comme Nostalgie ou Fun Radio. Comment la radio peut-elle diversifier ses ressources ?

Comment attirer de nouveau les jeunes et même une grande partie du public vers la radio ? Depuis quelques saisons maintenant, c’est l'objectif premier du média radiophonique, déserté par les jeunes qui n’ont que les mots Netflix et YouTube à la bouche. Il ne suffit plus désormais de développer de nouveaux programmes sur les ondes pour séduire, il faut créer de nouveaux contenus, de nouvelles histoires et relever de nouveaux défis.



L'audience de la radio en Occitanie

Une nouvelle étude exclusive de Médiamétrie pour La Lettre Pro de la Radio. Cette fois-ci, Médiamétrie publie les chiffres exclusifs de l'audience de la radio en Occitanie : audience cumulée, part de marché, durée d'écoute par auditeur, profil des auditeur, supports privilégies... Un panorama complet en chiffres dévoilé lors du RadioTour à Toulouse.



Radionomy coupe le signal

L’annonce a créé la surprise dans le landerneau de la radio : la fin de Radionomy, opérateur historique de la radio digitale, lancé en 2007. Au 1er janvier 2020, toutes les radios présentes actuellement sur Radionomy devront avoir migré sur Shoutcast sous peine de disparaître. Il y en aurait plus de 15 000… L'audience de la radio continue sa chute impitoyable

Le 20 novembre au matin, chaque station, chaque groupe a regardé à la loupe ses résultats Médiamétrie (et ceux de la

concurrence…). Pourtant, le chiffre véritablement intéressant ne nécessitait aucune loupe, il sautait au visage : l’audience cumulée de la radio en général, c’est 76,5%. Pour donner une idée de l’étendue de la catastrophe, il faut regarder, un peu plus loin sur la même ligne, les chiffres qui suivent : vague précédente, 77,5 ; il y a un an, 78,6. Bref, ça ne fait que dégringoler.



De l'Alsace aux Alpes-Maritimes, Tertio sur tous les fronts

Fleuron du paysage radiophonique du grand est de la France, le Groupe Tertio développe et commercialise plusieurs radios dont la célèbre Radio Dreyeckland devenue récemment DKL après un repositionnement réussi. À la manoeuvre, Agnain Martin qui évoque avec passion le succès de ses radios et leur avenir.



Marie Renoir : "Réaffirmer ce qu'est la marque Europe 1"

À la tête de Lagardère Publicité News, Marie Renoir dirige désormais une régie resserrée autour de 5 marques, Europe 1, Virgin Radio, RFM, le JDD et Paris Match. Après les cessions à CMI Media et M6, le cap est mis sur la reconquête de l’image, de l’audience et des synergies éditoriales.



