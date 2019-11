Voici votre magazine en Flipbook n°116 de la Lettre Pro de la Radio



Maryam Salehi : "nous cherchons à construire sur le long terme"

La numéro 2 du groupe de Jean-Paul Baudecroux défend les choix et les positions de son groupe confronté à la baisse des audiences globales du média radio. Dans cet entretien, elle insiste sur la stabilité des grilles d'antenne tout en saluant une capacité d'innovation et le positionnement sur le terrain local.



Totem, la radio de quartier devenue grande

Il est loin le temps où Radio Cité 12 diffusait ses programmes presque depuis sa fenêtre sur la place de la Cité à Rodez. À l’origine, quatre copains. Aujourd’hui, un autre calibre ! Totem emploie 36 salariés et diffuse ses programmes sur 12 départements. L’esprit associatif des origines reste le même. L’envie de proximité aussi. Bref, en 38 ans, rien n’a changé… à part la zone de couverture et l’audience qui tutoie les 130 000 auditeurs. Espace Group et ses webradios offrent la transition digitale

Radio Espace, Virage Radio, Générations, RVA, ODS, La Radio Plus, Alpes 1, M Radio et Jazz Radio forment une armée combative de médias locaux et nationaux pour cette entreprise créée et dirigée à Lyon de main de maître par Christophe Mahé. Aujourd’hui, Espace Group évolue grâce au digital. Une mutation logique qui passe par du cross média, un studio vidéo natif pour du contenu éditorial digital. Le podcast natif va aussi arriver avec du contenu local et des influenceurs.



Les Indés Radios accélèrent sur le digital

Présent à la fois sur les supports multimédias, via son application et les applications des 131 radios qui le composent, le groupement des Indés Radios poursuit son développement sur le digital en renforçant sa présence sur les nouveaux supports d’écoute comme les enceintes connectées, en créant de nouveaux usages d’écoute sur son application, et en développant la commercialisation des différentes radios en ligne. La Lettre Pro Tech Europe 1 a choisi Broadcast Bionics pour la gestion des appels et des jeux

Les stations du Groupe Lagardère – Europe 1, Virgin Radio et RFM – ont opéré une révolution technologique fin 2018 dans leur nouveau site, rue des Cévennes dans le 15e arrondissement, après avoir quitté leur siège historique rue François-Ier. Parmi les outils de pointe de la virtualisation audio sur IP, le système de gestion d’appels, de réseaux sociaux et de jeux d’antenne de la société britannique Broadcast Bionics, leader mondial dans ce secteur. Dossier : le RadioTour à Lille Hauts-de-France : la radio passionnément !

À Berthen, dans les Flandres françaises, l’émetteur du mont des Cats culmine à 364 mètres, dont 200 mètres de pylône. Nous sommes à la frontière avec le plat pays. Depuis la création de la nouvelle région, les Hauts-de-France englobent l’historique Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Cinq départements, 6 millions d’habitants, et un média radio qui réunit chaque jour 78,6% d’audience, avec la durée d’écoute la plus forte de France : 2h59 en moyenne.



40 bougies pour Fréquence Nord

Les habitudes ont la vie dure ! 40 ans après sa création, France Bleu Nord, qui s’est d’abord appelée Fréquence Nord, ne parvient toujours pas à se détacher de son nom d’origine. Mais c’est peut-être juste un signe… d’attachement des auditeurs. Certes, les choses ont bien changé depuis 1980. Ce qui est immuable, c’est la volonté de la station d’apporter un service public de proximité à ses auditeurs, désormais jusque dans leur téléviseur.



L'offre multimarque de Force 1 Publicité

Ce groupe de médias et publicité implanté règne sur le milieu de la radio dans le Nord-Pas-de-Calais en commercialisant plusieurs grandes stations nationales dans la région, comme Virgin Radio, Fun Radio, Skyrock, RTL2 ou RFM mais également des radios locales, comme Horizon, Métropolys, RDL ou Delta FM. Groupe Force 1 réalise 7 millions de CA annuel et emploie 40 collaborateurs.



Rossel La Voix mise gros sur la radio

Depuis le rachat à Didier Rigot de Contact FM en juillet 2012, le Groupe Rossel La Voix développe de façon galopante son nouveau secteur radio. Pierre angulaire de cet édifice, la radio régionale des Hauts-de-France a été rejointe par Champagne FM, Happy FM et RDL. La restructuration des différentes entités est confiée à Nicolas Pavageau qui aborde le défi avec confiance, détermination et ambition.



La radio dans les Hauts-de-France

Une nouvelle étude exclusive de Médiamétrie pour La Lettre Pro de la Radio. Cette fois-ci, Médiamétrie publie les chiffres exclusifs de l'audience de la radio dans les Hauts-de-France : audience cumulé, part de marché, durée d'écoute par auditeur, profil des auditeur, supports privilégies... Un panorama complet en chiffres dévoilé lors du RadioTour à Lille.



L'émetteur est un ogre. Pensez podcast par Denis Florent

Lors d’une discussion à bâtons rompus avec mon ami futurologue James Cridland, nous sommes ensemble arrivés à la conclusion que notre belle industrie souffrait d’un syndrome handicapant : l’obsession de nourrir l’émetteur. C’est vrai, si l’on y pense à tête reposée : tant d’énergie, tant de travail, tant de ressources humaines, pour produire du contenu qui sera consommé UNE SEULE FOIS, en direct, c’est désespérant. Ça vous a un petit côté Sisyphe.



À quoi reconnaît-on un bon jeu de Noël ?

Une bonne mécanique de jeu radio répond à une stratégie réfléchie qui permet en même temps de conquérir ou de fidéliser des auditeurs, de capter des budgets d'annonceurs nouveaux, tout en communiquant une image positive et virale de la station. Mais avant de choisir une mécanique de jeu pour les fêtes de Noël, posez-vous quelques questions : quel est votre objectif ? À quoi servent les jeux ? Comment en mesurer les retombées ?



Transmission broadcast : Orange présente un, remplaçant l'ISDN

Commercialisées dès ce 15 novembre, jour de la disparition de l'ISDN (Numéris), deux solutions de remplacement sont envisagées par Orange Business pour répondre aux besoins bien spécifiques des radios et des TV en transmissions broadcast. Fiabilité, synchronisation, multicanal, faisons le tour de ces nouvelles offres, présentées en primeur pour une poignée de professionnels de la radio. Et aussi...

