Re-enchantez vos calls out grâce au nouvel hit index d’HyperWorld

Intégralement repensé par rapport à la version actuelle, Hit Index V2 inaugure une nouvelle

ère dans la mise à disposition des résultats des calls out.

Plateforme online développée en responsive design (et donc accessible depuis tous les devices), elle propose des analyses intuitives et sur mesure en quelques clics. L’accès à la richesse et à la profondeur des données mises à disposition des radios s’en trouve ainsi facilité.

L’expérience utilisateur est fluide et l’interface fait des merveilles en proposant de nombreuses nouveautés, et notamment :

- Filtres personnalisables sur chaque indicateur (passion, rejet, familiarité…) ou chaque métadonnée client (décennie, genre instrumental, tempo…) ;

- Labellisation automatique de titres suivant certains critères simples, ou labellisation ad hoc par l’utilisateur (création et sauvegarde ad libitum de ses propres sélections de titres) ;

- Calcul dynamique des indicateurs pour un rendu immédiat de l’impact des choix sur les sélections créées ;

- Cumuls de vagues pour lisser les résultats : trends moyens des indicateurs sur toutes les cibles et sur plusieurs vagues ;

- Comparateur de titres : tous les résultats de plusieurs titres côte à côte (jusqu’à 6 titres) ;

- Tableaux et graphiques de tendances pour un suivi fin du cycle de vie du titre ;

- Exports Excel pour les inconditionnels du tableur,

- Last but not least, export au format CSV pour une intégration directe des résultats des calls dans l’outil GSelector de RCS Europe.



L’interface reste toutefois fidèle à ce qui a fait son succès en continuant de proposer une radiographie de l’échantillon et des duplications entre stations, un moteur de recherche (artistes ou titres) ainsi que l’écoute de l’extrait testé et la visualisation de sa « cover ».