Voici votre magazine en Flipbook n°95 de la Lettre Pro de la Radio

Natacha Polony : "J’ai besoin de liberté"

Elle avait cartonné sur France 2 dans le costume de chroniqueuse dans On n’est pas couché. La journaliste et essayiste française, Natacha Polony, est désormais sur Sud Radio où, tous les matins, elle présente son regard personnel sur la France. Dans un agenda extrêmement chargé, la spécialiste de l’éducation s’est longuement confiée à La Lettre Pro de la Radio. Sans contourner la moindre question. Interview.



La RTBF au meilleur de sa forme

Fortes des scores d'audience historiques réalisés la saison dernière, les cinq chaînes du service public belge entament sereinement la nouvelle saison. La RTBF a, une nouvelle fois, confirmé sa position de leader dans le paysage radiophonique belge francophone. Le groupe a complété son offre au mois de juin en lançant Tarmac, sa nouvelle plateforme hybride destinée aux 15-25 ans. En termes d'offre, comme en termes d'audience, la RTBF atteint d'autres sommets que ceux du plat pays. Le dernier des Mohicans

Après 11 ans à la tête de la plus grande régionale privée du Massif central, Stéphane Scudier a raccroché. Et si son mobile carillonne au son des propositions diverses, l’ex-grand manitou de Totem a préféré prendre du recul, pour – qui sait – revenir un jour à ses premières amours : la radio. Média qu’il dépeint sans complaisance, dressant par là même son bilan de directeur.



Activ Radio : hyperactive !

En 15 ans, Activ Radio a conquis le coeur des Ligériens et Altiligériens. Ils sont plus de 70 000 à l'écouter chaque jour. Elle les réveille chaque matin, les accompagne toute la journée, les fait vibrer les soirs de match… Bref, elle fait partie de leur quotidien. Un lien précieux pour cette radio qui mise beaucoup sur l'hyper-proximité. Un lien qui s'entretient de jour en jour, grâce au travail d'une équipe jeune, passionnée, soudée. Moyenne d'âge de l'effectif : 30 ans… à peine !



Elle dirige "la meilleure radio du monde"

Loin du star-system des grandes stations, Bérénice Ravache a repris la direction de FIP cet été, succédant à Anne Sérode, partie diriger TV5 Monde au Canada. Pur produit de Radio France, cette trentenaire reprend une radio en pleine forme et qui a su prendre le virage du digital avec près de 8 millions d’écoutes actives par mois, tout en conservant sa marque de fabrique. Elle prépare déjà l’avenir en renforçant le lien avec les acteurs culturels présents sur le territoire, notamment où la station dispose d’équipes à Paris, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Rencontre.

Le CTA de Lille, berceau de la radio

Cinquième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel, après Toulouse, Dijon, Lyon et Bordeaux, direction Lille. Les 12 CTA en métropole et 4 en outre-mer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles.



Décrochez le gros lot à la radio !

C’est un moment incontournable d’une grille d’antenne réussie : les lots. Les auditeurs en sont friands. Et les responsables d’antenne fourmillent d’idées encore plus originales les unes que les autres pour tenter de faire plaisir. Adaptée à la cible, la stratégie de jeux à la radio est un point essentiel que La Lettre Pro de la Radio a tenté de décrypter pour vous.



Le groupe Isa mise sur l’hyper-proximité

Petit à petit l’oiseau fait son nid. Ce gazouillis dans le monde des radios locales s’appelle Radio Isa. Implanté discrètement en Rhône-Alpes, dans l’Aisne et dans le Var, ce groupe radiophonique commence à se faire un nom sur la bande des fréquences face aux groupes indépendants. Il vient de reprendre FC Radio dans l’Ain et de s’associer à ARL en Gironde. Zoom sur les grandes ambitions d’un petit groupe. RCF veut donner confiance pendant les fêtes

La fin de l’année approchant, les radios sortent déjà des cartons la programmation de Noël. C’est le cas, à Lyon, au siège de RCF, la Radio

Chrétienne Francophone, qui a concocté pour ses auditeurs des rendez-vous de premier plan. L’occasion était donc belle de tracer les perspectives et de faire le point avec Anne Kerléo, rédactrice en chef chargée des opérations spéciales.



Quoi de neuf, docteur ?

Plus besoin de passer par la case médecin ! Aujourd’hui, vous pouvez avoir votre consultation en direct à la radio. Les médecins sont devenus des animateurs. Leur but ? Désacraliser la blouse blanche en proposant des émissions de proximité. Alors, qui sont ces docteurs stars ? Peuvent-ils vraiment se substituer aux cabinets ? Et pourquoi leurs émissions marchent tant ? Zoom sur ces nouvelles consultations 2.0.



Le nouveau SOPHIA est arrivé

Elle s’appelle SOPHIA, elle a 20 ans et c’est un prénom dont on se rappelle les contours. Banque de programmes bien connue des radios associatives, SOPHIA n’a pas changé de prénom ni d’objectifs. Mais elle lance de nouvelles offres assez concurrentielles pour les associatives, mais aussi pour les radios commerciales privées. Au coeur de la mission de service public et adaptée au marché, elle désire rendre les chroniques moins chères en s’adaptant aux besoins avec des offres à la carte. Speed Consulting by Rémy Jounin

Le coup est rude, il faut l'avouer. Les déménagements des sièges historiques, on pouvait encore l'accepter. Mais la mise à nu du 22 rue Bayard avec le démontage de la façade de Vasarely, ça c'est vraiment un signe, le marqueur d'un changement d'ère, d'une page qui se tourne à jamais.



Les nouvelles méthodes des commerciaux B to B

Les attentes des annonceurs ont évolué. Désormais, seuls 4% des acheteurs ont une opinion favorable d’un commercial qui les appelle à l’improviste par Social selling, CRM, recommandations, workshops… Le processus d’achat est plus complexe, la concurrence plus vaste. Les annonceurs ont besoin d’expertise, pas d’arguments de "vendeurs de pub". Selon une étude Linkedin, 77% des acheteurs sont plus susceptibles de sélectionner un commercial qui connaît bien leurs besoins.



Un habillage de Noël est-il nécessaire ?

Les fêtes de fin d’année arrivent et la tentation est grande d’habiller votre antenne de grelots et de "oh oh oh", marqueur sonore distinctif du père Noël. Mais est-ce vraiment une bonne solution sans paraître ringard ? Quelles sont les tendances en 2017 ? Nous avons posé la question à un producteur d’habillages pour les radios. Jonathan Lacko (Tune Republic) nous dévoile les secrets d’un bon habillage pour les fêtes de fin d’année.

