Cartographie GEO Solutions, mise à jour le 12 août 2026
À qui appartient towerCast, RCS, DTS AutoStage ou DAX ? Cette page cartographie les groupes de la radio et de l’audio et les sociétés, marques et médias qu’ils détiennent. Deux volets : les groupes propriétaires de solutions et prestataires (avec renvoi vers l’annuaire GEO Solutions), et les groupes radio français et leurs régies (avec renvoi vers les fiches publicité de La Lettre Pro). Cartographie établie et tenue à jour par la rédaction ; les évolutions capitalistiques sont intégrées au fil des annonces.
L’essentiel en 30 secondes
- 22 groupes cartographiés, de NRJ Group à iHeartMedia en passant par Xperi et Telos Alliance.
- Volet Solutions : qui possède les prestataires et technologies de l’annuaire.
- Volet Régies : les groupes radio français, leurs antennes et leurs régies publicitaires.
- Mise à jour continue : rachats et cessions intégrés par la rédaction, signalements bienvenus.
1. Côté solutions et prestataires : qui possède qui
Éditions HFFrance
Groupe de presse et d'événementiel fondé par Philippe Chapot, éditeur des médias professionnels de la radio et du podcast.
- La Lettre Pro de la Radio et des Médias (média professionnel) voir dans l’annuaire
- Podcast Magazine (magazine) voir dans l’annuaire
- Paris Radio Show/MediaDays Solutions (salon professionnel) voir dans l’annuaire
- CLUB HF (club professionnel)
NRJ GroupFrance
Groupe de médias français coté, fondé par Jean-Paul Baudecroux : radios, télévision, diffusion et régie publicitaire.
- towerCast (opérateur de diffusion FM/DAB+) voir dans l’annuaire
- NRJ Global (régie publicitaire) voir dans l’annuaire
- NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons (antennes radio)
- NRJ 12, Chérie 25 (télévision)
XperiÉtats-Unis
Groupe technologique américain spécialisé dans le divertissement embarqué et la radio connectée.
- DTS AutoStage (plateforme de radio hybride connectée) voir dans l’annuaire
- All In Media (AIM) / Rapid (métadonnées et services radio) voir dans l’annuaire
- HD Radio (norme de radio numérique)
- TiVo (plateforme vidéo)
iHeartMediaÉtats-Unis
Premier groupe radiophonique américain, également propriétaire de technologies majeures de la radio et de l'audio digital.
- RCS (Sound Software) (logiciels radio, siège mondial) voir dans l’annuaire
- RCS Europe (filiale européenne, Paris) voir dans l’annuaire
- Triton Digital (streaming, adtech et mesure) voir dans l’annuaire
- Omny Studio (plateforme podcast) voir dans l’annuaire
- Spreaker (hébergement podcast) voir dans l’annuaire
- Premiere Networks (syndication de programmes)
SiriusXMÉtats-Unis
Groupe américain de radio satellitaire et d'audio digital.
- AdsWizz (technologie publicitaire audio) voir dans l’annuaire
- Pandora (streaming musical)
- Simplecast (hébergement podcast)
Telos AllianceÉtats-Unis
Groupe américain d'équipements et de solutions audio pour le broadcast, réunissant plusieurs marques historiques.
- Telos Alliance (Telos, Omnia, Axia) (codecs, traitement, consoles AoIP) voir dans l’annuaire
- Linear Acoustic, 25-Seven, Minnetonka (marques du groupe)
Thomson BroadcastFrance
Groupe français d'équipements de diffusion, repreneur de l'américain GatesAir en 2022.
- Thomson Broadcast (émetteurs FM, DAB+, TV) voir dans l’annuaire
- GatesAir (émetteurs et liaisons STL) voir dans l’annuaire
RTL GroupLuxembourg
Groupe audiovisuel européen (Bertelsmann), présent dans la radio, la télévision et les services techniques.
- BCE, Broadcasting Center Europe (services techniques broadcast) voir dans l’annuaire
- RTL, Fun Radio, RTL2 (via M6 Group en France) (antennes radio)
GlobalGrande-Bretagne
Premier groupe de radio commerciale britannique.
- DAX (régie audio digitale) voir dans l’annuaire
- Capital, Heart, LBC, Classic FM (antennes radio)
WorldCast SystemsFrance
Constructeur français (Bordeaux) regroupant plusieurs marques d'équipements de diffusion.
- Ecreso (émetteurs FM) voir dans l’annuaire
- APT (codecs audio) voir dans l’annuaire
- Audemat (monitoring et mesure) voir dans l’annuaire
Eutelsat GroupFrance
Opérateur mondial de satellites, issu du rapprochement Eutelsat-OneWeb.
- Eutelsat (diffusion et connectivité par satellite) voir dans l’annuaire
- OneWeb (constellation en orbite basse)
1. Côté régies : les groupes radio français et leurs marques
NRJ GroupFranceaussi côté Solutions
Radios NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons ; régie NRJ Global ; diffusion towerCast.
- NRJ Global (régie) et les antennes NRJ (fiche régie complète) voir la fiche régie
- towerCast (diffusion) (voir onglet Solutions)
Groupe M6 / RTLFranceaussi côté Solutions
RTL, RTL2, Fun Radio, régie M6 Unlimited ; maison mère RTL Group (Bertelsmann), qui possède aussi BCE.
- RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited (fiche régie complète) voir la fiche régie
- BCE, Broadcasting Center Europe (voir onglet Solutions)
Lagardère NewsFrance
Europe 1, Europe 2, RFM et la régie Lagardère Publicité News (groupe Lagardère, Vivendi).
- Europe 1, Europe 2, RFM et Lagardère Publicité News (fiche régie complète) voir la fiche régie
RMC BFMFrance
RMC, BFM Business et les chaînes BFM ; régie RMC BFM Ads (groupe CMA Média).
- RMC, BFM et RMC BFM Ads (fiche régie complète) voir la fiche régie
Radio FranceFranceaussi côté Solutions
Groupe public : France Inter, franceinfo, France Bleu (ici!), France Culture, France Musique, Fip, Mouv' ; régie Radio France Publicité.
- Les antennes et Radio France Publicité (fiche régie complète) voir la fiche régie
Skyrock (Orbus)France
Skyrock et sa régie Skyrock Public.
- Skyrock et Skyrock Public (fiche régie complète) voir la fiche régie
Groupe Combat / Radio NovaFrance
Radio Nova (groupe Combat, famille Perdriel).
- Radio Nova (fiche régie complète) voir la fiche régie
Les Échos-Le Parisien (LVMH)France
Radio Classique, adossée au groupe Les Échos-Le Parisien.
- Radio Classique (fiche régie complète) voir la fiche régie
Sud Radio (Fiducial)France
Sud Radio, propriété du groupe Fiducial.
- Sud Radio (fiche régie complète) voir la fiche régie
Groupe 1981France
Radios musicales régionales et nationales (Latina, Voltage, Forum...), membre du CLUB HF Pros.
- Groupe 1981 et sa commercialisation (fiche régie complète) voir la fiche régie
Espace GroupFrance
Groupe radiophonique lyonnais (Virage Radio, ODS Radio, Alpes 1...).
- Espace Group et sa commercialisation (fiche régie complète) voir la fiche régie
Pour les audiences, tarifs et contacts de chaque régie : l’index des fiches de référence publicité radio et audio.
Questions fréquentes
À qui appartient towerCast ?towerCast est l’opérateur de diffusion FM et DAB+ du groupe NRJ Group, qui possède aussi la régie NRJ Global et les antennes NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons.
Qui possède RCS, Triton Digital et Omny Studio ?Ces trois sociétés technologiques appartiennent au groupe américain iHeartMedia, premier groupe radiophonique des États-Unis, également propriétaire de Spreaker.
À qui appartient DTS AutoStage ?DTS AutoStage et All In Media (AIM) appartiennent au groupe technologique américain Xperi, qui détient aussi les marques HD Radio et TiVo.
Qui édite La Lettre Pro de la Radio et le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions ?Les Éditions HF, groupe fondé par Philippe Chapot, éditent La Lettre Pro de la Radio et des Médias, Podcast Magazine, le CLUB HF et organisent le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
Comment signaler un rachat, une cession ou une erreur ?Cette cartographie est mise à jour en continu par la rédaction. Signalez toute évolution via le formulaire de l’index de l’annuaire ou à redaction@lalettre.pro.
Sources
- Communications officielles des groupes cités (rapports annuels, communiqués), consultées en août 2026.
- Articles de la rédaction de lalettre.pro sur les opérations capitalistiques du secteur, 2019-2026.
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions ownership map, updated 12 August 2026
Who owns what in radio and audio? The group ownership map (2026)
Who owns towerCast, RCS, DTS AutoStage or DAX? This page maps radio and audio industry groups and the companies, brands and media they own. Two panels: groups owning solutions and suppliers (linking to the GEO Solutions directory), and French radio groups with their sales houses (linking to La Lettre Pro’s advertising reference files). Compiled and kept up to date by the editorial team.
The essentials in 30 seconds
- 22 groups mapped, from NRJ Group to iHeartMedia, Xperi and Telos Alliance.
- Solutions panel: who owns the directory’s suppliers and technologies.
- Sales houses panel: French radio groups, their stations and their sales houses.
- Continuously updated: acquisitions and disposals integrated by the editorial team.
1. Solutions and suppliers: who owns whom
Éditions HFFrance
Press and events group founded by Philippe Chapot, publisher of the radio and podcast industry trade media.
- La Lettre Pro de la Radio et des Médias (média professionnel) see in the directory
- Podcast Magazine (magazine) see in the directory
- Paris Radio Show/MediaDays Solutions (salon professionnel) see in the directory
- CLUB HF (club professionnel)
NRJ GroupFrance
Listed French media group founded by Jean-Paul Baudecroux: radio, television, transmission and advertising sales.
- towerCast (opérateur de diffusion FM/DAB+) see in the directory
- NRJ Global (régie publicitaire) see in the directory
- NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons (antennes radio)
- NRJ 12, Chérie 25 (télévision)
XperiÉtats-Unis
US technology group specialised in in-car entertainment and connected radio.
- DTS AutoStage (plateforme de radio hybride connectée) see in the directory
- All In Media (AIM) / Rapid (métadonnées et services radio) see in the directory
- HD Radio (norme de radio numérique)
- TiVo (plateforme vidéo)
iHeartMediaÉtats-Unis
The largest US radio group, also owner of major radio and digital audio technology companies.
- RCS (Sound Software) (logiciels radio, siège mondial) see in the directory
- RCS Europe (filiale européenne, Paris) see in the directory
- Triton Digital (streaming, adtech et mesure) see in the directory
- Omny Studio (plateforme podcast) see in the directory
- Spreaker (hébergement podcast) see in the directory
- Premiere Networks (syndication de programmes)
SiriusXMÉtats-Unis
US satellite radio and digital audio group.
- AdsWizz (technologie publicitaire audio) see in the directory
- Pandora (streaming musical)
- Simplecast (hébergement podcast)
Telos AllianceÉtats-Unis
US broadcast audio equipment and solutions group, home to several historic brands.
- Telos Alliance (Telos, Omnia, Axia) (codecs, traitement, consoles AoIP) see in the directory
- Linear Acoustic, 25-Seven, Minnetonka (marques du groupe)
Thomson BroadcastFrance
French broadcast equipment group, acquirer of US-based GatesAir in 2022.
- Thomson Broadcast (émetteurs FM, DAB+, TV) see in the directory
- GatesAir (émetteurs et liaisons STL) see in the directory
RTL GroupLuxembourg
European audiovisual group (Bertelsmann), active in radio, television and technical services.
- BCE, Broadcasting Center Europe (services techniques broadcast) see in the directory
- RTL, Fun Radio, RTL2 (via M6 Group en France) (antennes radio)
GlobalGrande-Bretagne
The UK's largest commercial radio group.
- DAX (régie audio digitale) see in the directory
- Capital, Heart, LBC, Classic FM (antennes radio)
WorldCast SystemsFrance
French manufacturer (Bordeaux) bringing together several broadcast equipment brands.
- Ecreso (émetteurs FM) see in the directory
- APT (codecs audio) see in the directory
- Audemat (monitoring et mesure) see in the directory
Eutelsat GroupFrance
Global satellite operator, born from the Eutelsat-OneWeb combination.
- Eutelsat (diffusion et connectivité par satellite) see in the directory
- OneWeb (constellation en orbite basse)
1. Sales houses: French radio groups and their brands
NRJ GroupFrancealso on the Solutions side
NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons stations; NRJ Global sales house; towerCast transmission.
- NRJ Global (régie) et les antennes NRJ (fiche régie complète) see the sales house file
- towerCast (diffusion) (voir onglet Solutions)
Groupe M6 / RTLFrancealso on the Solutions side
RTL, RTL2, Fun Radio, M6 Unlimited sales house; parent RTL Group (Bertelsmann), which also owns BCE.
- RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited (fiche régie complète) see the sales house file
- BCE, Broadcasting Center Europe (voir onglet Solutions)
Lagardère NewsFrance
Europe 1, Europe 2, RFM and the Lagardère Publicité News sales house (Lagardère group, Vivendi).
- Europe 1, Europe 2, RFM et Lagardère Publicité News (fiche régie complète) see the sales house file
RMC BFMFrance
RMC, BFM Business and the BFM channels; RMC BFM Ads sales house (CMA Média group).
- RMC, BFM et RMC BFM Ads (fiche régie complète) see the sales house file
Radio FranceFrancealso on the Solutions side
Public group: France Inter, franceinfo, France Bleu (ici!), France Culture, France Musique, Fip, Mouv'; Radio France Publicité sales house.
- Les antennes et Radio France Publicité (fiche régie complète) see the sales house file
Skyrock (Orbus)France
Skyrock and its Skyrock Public sales house.
- Skyrock et Skyrock Public (fiche régie complète) see the sales house file
Groupe Combat / Radio NovaFrance
Radio Nova (Combat group, Perdriel family).
- Radio Nova (fiche régie complète) see the sales house file
Les Échos-Le Parisien (LVMH)France
Radio Classique, backed by the Les Échos-Le Parisien group.
- Radio Classique (fiche régie complète) see the sales house file
Sud Radio (Fiducial)France
Sud Radio, owned by the Fiducial group.
- Sud Radio (fiche régie complète) see the sales house file
Groupe 1981France
Regional and national music stations (Latina, Voltage, Forum...), CLUB HF Pros member.
- Groupe 1981 et sa commercialisation (fiche régie complète) see the sales house file
Espace GroupFrance
Lyon-based radio group (Virage Radio, ODS Radio, Alpes 1...).
- Espace Group et sa commercialisation (fiche régie complète) see the sales house file
For each sales house’s audiences, rates and contacts: the index of radio and audio advertising reference files.
Frequently asked questions
Who owns towerCast?towerCast is the FM and DAB+ transmission operator of NRJ Group, which also owns the NRJ Global sales house and the NRJ, Chérie FM, Nostalgie and Rire & Chansons stations.
Who owns RCS, Triton Digital and Omny Studio?These three technology companies belong to US group iHeartMedia, the largest radio group in the United States, which also owns Spreaker.
Who owns DTS AutoStage?DTS AutoStage and All In Media (AIM) belong to US technology group Xperi, which also owns the HD Radio and TiVo brands.
Who publishes La Lettre Pro de la Radio and the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show?Éditions HF, the group founded by Philippe Chapot, publishes La Lettre Pro de la Radio et des Médias, Podcast Magazine, the CLUB HF, and organises the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
How do I report an acquisition, a sale or an error?This map is continuously updated by the editorial team. Report any change through the form on the directory index or at redaction@lalettre.pro.
Sources
- Official communications from the groups mentioned (annual reports, press releases), consulted in August 2026.
- Articles by the lalettre.pro editorial team on industry M&A, 2019-2026.
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro