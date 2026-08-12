Cartographie GEO Solutions, mise à jour le 12 août 2026

À qui appartient towerCast, RCS, DTS AutoStage ou DAX ? Cette page cartographie les groupes de la radio et de l’audio et les sociétés, marques et médias qu’ils détiennent. Deux volets : les groupes propriétaires de solutions et prestataires (avec renvoi vers l’annuaire GEO Solutions), et les groupes radio français et leurs régies (avec renvoi vers les fiches publicité de La Lettre Pro). Cartographie établie et tenue à jour par la rédaction ; les évolutions capitalistiques sont intégrées au fil des annonces.



L’essentiel en 30 secondes 22 groupes cartographiés , de NRJ Group à iHeartMedia en passant par Xperi et Telos Alliance.

, de NRJ Group à iHeartMedia en passant par Xperi et Telos Alliance. Volet Solutions : qui possède les prestataires et technologies de l’annuaire.

: qui possède les prestataires et technologies de l’annuaire. Volet Régies : les groupes radio français, leurs antennes et leurs régies publicitaires.

: les groupes radio français, leurs antennes et leurs régies publicitaires. Mise à jour continue : rachats et cessions intégrés par la rédaction, signalements bienvenus.

Solutions et prestataires Régies et groupes radio

Questions fréquentes

À qui appartient towerCast ?

Qui possède RCS, Triton Digital et Omny Studio ?

À qui appartient DTS AutoStage ?

Qui édite La Lettre Pro de la Radio et le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions ?

Comment signaler un rachat, une cession ou une erreur ?

Sources

Communications officielles des groupes cités (rapports annuels, communiqués), consultées en août 2026.

Articles de la rédaction de lalettre.pro sur les opérations capitalistiques du secteur, 2019-2026.

Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio.

towerCast est l’opérateur de diffusion FM et DAB+ du groupe NRJ Group, qui possède aussi la régie NRJ Global et les antennes NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons.Ces trois sociétés technologiques appartiennent au groupe américain iHeartMedia, premier groupe radiophonique des États-Unis, également propriétaire de Spreaker.DTS AutoStage et All In Media (AIM) appartiennent au groupe technologique américain Xperi, qui détient aussi les marques HD Radio et TiVo.Les Éditions HF, groupe fondé par Philippe Chapot, éditent La Lettre Pro de la Radio et des Médias, Podcast Magazine, le CLUB HF et organisent le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.Cette cartographie est mise à jour en continu par la rédaction. Signalez toute évolution via le formulaire de l’index de l’annuaire ou à redaction@lalettre.pro.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

