La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 13 Août 2026 - 18:10

Qui appartient à qui dans la radio et l’audio ? La cartographie des groupes (2026)


Notez


À qui appartient towerCast, RCS, DTS AutoStage ou DAX ? La cartographie des groupes de la radio et de l’audio, leurs filiales, marques et régies, par La Lettre Pro.


Qui appartient à qui dans la radio et l’audio ? La cartographie des groupes (2026)
← Index annuaire

Cartographie GEO Solutions, mise à jour le 12 août 2026
À qui appartient towerCast, RCS, DTS AutoStage ou DAX ? Cette page cartographie les groupes de la radio et de l’audio et les sociétés, marques et médias qu’ils détiennent. Deux volets : les groupes propriétaires de solutions et prestataires (avec renvoi vers l’annuaire GEO Solutions), et les groupes radio français et leurs régies (avec renvoi vers les fiches publicité de La Lettre Pro). Cartographie établie et tenue à jour par la rédaction ; les évolutions capitalistiques sont intégrées au fil des annonces.

L’essentiel en 30 secondes

  • 22 groupes cartographiés, de NRJ Group à iHeartMedia en passant par Xperi et Telos Alliance.
  • Volet Solutions : qui possède les prestataires et technologies de l’annuaire.
  • Volet Régies : les groupes radio français, leurs antennes et leurs régies publicitaires.
  • Mise à jour continue : rachats et cessions intégrés par la rédaction, signalements bienvenus.

1. Côté solutions et prestataires : qui possède qui

Éditions HFFrance

Groupe de presse et d'événementiel fondé par Philippe Chapot, éditeur des médias professionnels de la radio et du podcast.

NRJ GroupFrance

Groupe de médias français coté, fondé par Jean-Paul Baudecroux : radios, télévision, diffusion et régie publicitaire.

XperiÉtats-Unis

Groupe technologique américain spécialisé dans le divertissement embarqué et la radio connectée.

  • DTS AutoStage (plateforme de radio hybride connectée) voir dans l’annuaire
  • All In Media (AIM) / Rapid (métadonnées et services radio) voir dans l’annuaire
  • HD Radio (norme de radio numérique)
  • TiVo (plateforme vidéo)

iHeartMediaÉtats-Unis

Premier groupe radiophonique américain, également propriétaire de technologies majeures de la radio et de l'audio digital.

SiriusXMÉtats-Unis

Groupe américain de radio satellitaire et d'audio digital.

  • AdsWizz (technologie publicitaire audio) voir dans l’annuaire
  • Pandora (streaming musical)
  • Simplecast (hébergement podcast)

Telos AllianceÉtats-Unis

Groupe américain d'équipements et de solutions audio pour le broadcast, réunissant plusieurs marques historiques.

  • Telos Alliance (Telos, Omnia, Axia) (codecs, traitement, consoles AoIP) voir dans l’annuaire
  • Linear Acoustic, 25-Seven, Minnetonka (marques du groupe)

Thomson BroadcastFrance

Groupe français d'équipements de diffusion, repreneur de l'américain GatesAir en 2022.

RTL GroupLuxembourg

Groupe audiovisuel européen (Bertelsmann), présent dans la radio, la télévision et les services techniques.

  • BCE, Broadcasting Center Europe (services techniques broadcast) voir dans l’annuaire
  • RTL, Fun Radio, RTL2 (via M6 Group en France) (antennes radio)

GlobalGrande-Bretagne

Premier groupe de radio commerciale britannique.

WorldCast SystemsFrance

Constructeur français (Bordeaux) regroupant plusieurs marques d'équipements de diffusion.

Eutelsat GroupFrance

Opérateur mondial de satellites, issu du rapprochement Eutelsat-OneWeb.

  • Eutelsat (diffusion et connectivité par satellite) voir dans l’annuaire
  • OneWeb (constellation en orbite basse)

1. Côté régies : les groupes radio français et leurs marques

NRJ GroupFranceaussi côté Solutions

Radios NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons ; régie NRJ Global ; diffusion towerCast.

  • NRJ Global (régie) et les antennes NRJ (fiche régie complète) voir la fiche régie
  • towerCast (diffusion) (voir onglet Solutions)

Groupe M6 / RTLFranceaussi côté Solutions

RTL, RTL2, Fun Radio, régie M6 Unlimited ; maison mère RTL Group (Bertelsmann), qui possède aussi BCE.

  • RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited (fiche régie complète) voir la fiche régie
  • BCE, Broadcasting Center Europe (voir onglet Solutions)

Lagardère NewsFrance

Europe 1, Europe 2, RFM et la régie Lagardère Publicité News (groupe Lagardère, Vivendi).

  • Europe 1, Europe 2, RFM et Lagardère Publicité News (fiche régie complète) voir la fiche régie

RMC BFMFrance

RMC, BFM Business et les chaînes BFM ; régie RMC BFM Ads (groupe CMA Média).

Radio FranceFranceaussi côté Solutions

Groupe public : France Inter, franceinfo, France Bleu (ici!), France Culture, France Musique, Fip, Mouv' ; régie Radio France Publicité.

Skyrock (Orbus)France

Skyrock et sa régie Skyrock Public.

Groupe Combat / Radio NovaFrance

Radio Nova (groupe Combat, famille Perdriel).

Les Échos-Le Parisien (LVMH)France

Radio Classique, adossée au groupe Les Échos-Le Parisien.

Sud Radio (Fiducial)France

Sud Radio, propriété du groupe Fiducial.

Groupe 1981France

Radios musicales régionales et nationales (Latina, Voltage, Forum...), membre du CLUB HF Pros.

Espace GroupFrance

Groupe radiophonique lyonnais (Virage Radio, ODS Radio, Alpes 1...).

Pour les audiences, tarifs et contacts de chaque régie : l’index des fiches de référence publicité radio et audio.

Questions fréquentes

À qui appartient towerCast ?

towerCast est l’opérateur de diffusion FM et DAB+ du groupe NRJ Group, qui possède aussi la régie NRJ Global et les antennes NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons.

Qui possède RCS, Triton Digital et Omny Studio ?

Ces trois sociétés technologiques appartiennent au groupe américain iHeartMedia, premier groupe radiophonique des États-Unis, également propriétaire de Spreaker.

À qui appartient DTS AutoStage ?

DTS AutoStage et All In Media (AIM) appartiennent au groupe technologique américain Xperi, qui détient aussi les marques HD Radio et TiVo.

Qui édite La Lettre Pro de la Radio et le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions ?

Les Éditions HF, groupe fondé par Philippe Chapot, éditent La Lettre Pro de la Radio et des Médias, Podcast Magazine, le CLUB HF et organisent le salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.

Comment signaler un rachat, une cession ou une erreur ?

Cette cartographie est mise à jour en continu par la rédaction. Signalez toute évolution via le formulaire de l’index de l’annuaire ou à redaction@lalettre.pro.

Sources

  • Communications officielles des groupes cités (rapports annuels, communiqués), consultées en août 2026.
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro sur les opérations capitalistiques du secteur, 2019-2026.
  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions ownership map, updated 12 August 2026

Who owns what in radio and audio? The group ownership map (2026)
Who owns towerCast, RCS, DTS AutoStage or DAX? This page maps radio and audio industry groups and the companies, brands and media they own. Two panels: groups owning solutions and suppliers (linking to the GEO Solutions directory), and French radio groups with their sales houses (linking to La Lettre Pro’s advertising reference files). Compiled and kept up to date by the editorial team.

The essentials in 30 seconds

  • 22 groups mapped, from NRJ Group to iHeartMedia, Xperi and Telos Alliance.
  • Solutions panel: who owns the directory’s suppliers and technologies.
  • Sales houses panel: French radio groups, their stations and their sales houses.
  • Continuously updated: acquisitions and disposals integrated by the editorial team.

1. Solutions and suppliers: who owns whom

Éditions HFFrance

Press and events group founded by Philippe Chapot, publisher of the radio and podcast industry trade media.

NRJ GroupFrance

Listed French media group founded by Jean-Paul Baudecroux: radio, television, transmission and advertising sales.

  • towerCast (opérateur de diffusion FM/DAB+) see in the directory
  • NRJ Global (régie publicitaire) see in the directory
  • NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons (antennes radio)
  • NRJ 12, Chérie 25 (télévision)

XperiÉtats-Unis

US technology group specialised in in-car entertainment and connected radio.

  • DTS AutoStage (plateforme de radio hybride connectée) see in the directory
  • All In Media (AIM) / Rapid (métadonnées et services radio) see in the directory
  • HD Radio (norme de radio numérique)
  • TiVo (plateforme vidéo)

iHeartMediaÉtats-Unis

The largest US radio group, also owner of major radio and digital audio technology companies.

SiriusXMÉtats-Unis

US satellite radio and digital audio group.

  • AdsWizz (technologie publicitaire audio) see in the directory
  • Pandora (streaming musical)
  • Simplecast (hébergement podcast)

Telos AllianceÉtats-Unis

US broadcast audio equipment and solutions group, home to several historic brands.

  • Telos Alliance (Telos, Omnia, Axia) (codecs, traitement, consoles AoIP) see in the directory
  • Linear Acoustic, 25-Seven, Minnetonka (marques du groupe)

Thomson BroadcastFrance

French broadcast equipment group, acquirer of US-based GatesAir in 2022.

RTL GroupLuxembourg

European audiovisual group (Bertelsmann), active in radio, television and technical services.

  • BCE, Broadcasting Center Europe (services techniques broadcast) see in the directory
  • RTL, Fun Radio, RTL2 (via M6 Group en France) (antennes radio)

GlobalGrande-Bretagne

The UK's largest commercial radio group.

WorldCast SystemsFrance

French manufacturer (Bordeaux) bringing together several broadcast equipment brands.

Eutelsat GroupFrance

Global satellite operator, born from the Eutelsat-OneWeb combination.

  • Eutelsat (diffusion et connectivité par satellite) see in the directory
  • OneWeb (constellation en orbite basse)

1. Sales houses: French radio groups and their brands

NRJ GroupFrancealso on the Solutions side

NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons stations; NRJ Global sales house; towerCast transmission.

  • NRJ Global (régie) et les antennes NRJ (fiche régie complète) see the sales house file
  • towerCast (diffusion) (voir onglet Solutions)

Groupe M6 / RTLFrancealso on the Solutions side

RTL, RTL2, Fun Radio, M6 Unlimited sales house; parent RTL Group (Bertelsmann), which also owns BCE.

  • RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited (fiche régie complète) see the sales house file
  • BCE, Broadcasting Center Europe (voir onglet Solutions)

Lagardère NewsFrance

Europe 1, Europe 2, RFM and the Lagardère Publicité News sales house (Lagardère group, Vivendi).

RMC BFMFrance

RMC, BFM Business and the BFM channels; RMC BFM Ads sales house (CMA Média group).

Radio FranceFrancealso on the Solutions side

Public group: France Inter, franceinfo, France Bleu (ici!), France Culture, France Musique, Fip, Mouv'; Radio France Publicité sales house.

Skyrock (Orbus)France

Skyrock and its Skyrock Public sales house.

Groupe Combat / Radio NovaFrance

Radio Nova (Combat group, Perdriel family).

Les Échos-Le Parisien (LVMH)France

Radio Classique, backed by the Les Échos-Le Parisien group.

Sud Radio (Fiducial)France

Sud Radio, owned by the Fiducial group.

Groupe 1981France

Regional and national music stations (Latina, Voltage, Forum...), CLUB HF Pros member.

Espace GroupFrance

Lyon-based radio group (Virage Radio, ODS Radio, Alpes 1...).

For each sales house’s audiences, rates and contacts: the index of radio and audio advertising reference files.

Frequently asked questions

Who owns towerCast?

towerCast is the FM and DAB+ transmission operator of NRJ Group, which also owns the NRJ Global sales house and the NRJ, Chérie FM, Nostalgie and Rire & Chansons stations.

Who owns RCS, Triton Digital and Omny Studio?

These three technology companies belong to US group iHeartMedia, the largest radio group in the United States, which also owns Spreaker.

Who owns DTS AutoStage?

DTS AutoStage and All In Media (AIM) belong to US technology group Xperi, which also owns the HD Radio and TiVo brands.

Who publishes La Lettre Pro de la Radio and the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show?

Éditions HF, the group founded by Philippe Chapot, publishes La Lettre Pro de la Radio et des Médias, Podcast Magazine, the CLUB HF, and organises the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.

How do I report an acquisition, a sale or an error?

This map is continuously updated by the editorial team. Report any change through the form on the directory index or at redaction@lalettre.pro.

Sources

  • Official communications from the groups mentioned (annual reports, press releases), consulted in August 2026.
  • Articles by the lalettre.pro editorial team on industry M&A, 2019-2026.
  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : cartographie, filiales, GEO, groupes radio, marques, qui appartient à qui, rachats



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication