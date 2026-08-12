Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les prestataires de streaming audio, d’hébergement de flux, de services cloud et d’agrégation pour les radios et webradios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 52 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 52 sociétés référencées dans la catégorie Streaming, hébergement et services en ligne, dans 10 pays.
- 6 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 12 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
CloudRec.io (Syslink)CLUB HF Pros
Service cloud français d'enregistrement et d'archivage des antennes : pige 24/7, transcription IA et supervision des flux.
cloudrec.io · France
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DTS AutostageCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Plateforme de radio hybride connectée du groupe Xperi (États-Unis) : métadonnées enrichies et continuité FM/DAB+/IP à bord des véhicules.
dts.com · Etats Unis · +1 818.436.1000
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La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
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RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.
radioking.com · France · contact@radioking.com
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Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.
radioplayer.fr · France
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towerCastCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Opérateur français de diffusion FM et DAB+ (groupe NRJ) : multiplex, sites de diffusion et services aux radios sur tout le territoire.
towercast.fr · France · 01-40-71-40-71
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2. Les 52 sociétés référencées : Streaming, hébergement et services en ligne
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|ACTUONDA
|Services en ligne pour les radios (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Ad Tonos
|Solutions pour webradios ; solutions de monétisation de l'audio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|AdsWizz
|Plateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Airtime Pro
|Solution d'automation et de diffusion de webradio en ligne issue de Sourcefabric : planification et streaming dans le cloud.
|République Tchèque
|Mise en relation
|AREITEC
|Distribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).
|France
|Mise en relation
|Bonneville Distribution
|Distribution de contenus en ligne ; distribution musicale (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|CastopodPartenaire PRS/MDS
|Plateforme libre d'hébergement de podcasts, connectée au fédiverse : contrôle complet de la diffusion (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|CloudRec.io (Syslink)CLUB HF Pros
|Service cloud français d'enregistrement et d'archivage des antennes : pige 24/7, transcription IA et supervision des flux.
|France
|Site web
|Cognacq-Jay Image
|Services en ligne pour les radios ; intégration de systèmes broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Coyote
|Services en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Crooner Radio
|Solutions pour webradios (France).
|France
|Mise en relation
|Dalet
|Éditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse.
|France
|Mise en relation
|Deezer
|Plateforme française de streaming musical : catalogue mondial, recommandation et partenariats avec les radios et l'industrie audio.
|France
|Mise en relation
|Digigram
|Constructeur français de solutions audio professionnelles : cartes son, codecs IP et passerelles pour la radio et le streaming.
|France
|Mise en relation
|dotRadio
|Services en ligne pour les radios (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|DTS AutostageCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Plateforme de radio hybride connectée du groupe Xperi (États-Unis) : métadonnées enrichies et continuité FM/DAB+/IP à bord des véhicules.
|Etats Unis
|Site web
|DVMR
|Services de streaming et de diffusion cloud ; services en ligne pour les radios (France).
|France
|Mise en relation
|EutelsatPartenaire PRS/MDS
|Opérateur mondial de télécommunications par satellite : distribution audio et vidéo pour les diffuseurs.
|France
|Mise en relation
|Ferncast
|Éditeur allemand de solutions logicielles de codage et transport audio (aixtream) pour le broadcast et le streaming.
|Allemagne
|Mise en relation
|Fréquence Moderne
|Services de streaming et de diffusion cloud ; studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|HighConnexion
|Services en ligne pour les radios ; solutions de monétisation de l'audio ; services marketing offline et online (France).
|France
|Mise en relation
|Konsole Labs GmbH
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
|France
|Site web
|LES INDES RADIOSPartenaire PRS/MDS
|Groupement de 131 radios indépendantes commerciales (catégorie B) : représentation et offre publicitaire commune.
|France
|Mise en relation
|Les LocalesPartenaire PRS/MDS
|Association au service des radios locales associatives et de leur présence numérique commune (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Lilicast
|Services en ligne pour les radios ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Music Story
|Services en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Nacamar
|Services de streaming et de diffusion cloud ; services cloud pour l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|NotaMusical
|Solutions pour webradios (France).
|France
|Mise en relation
|Odiho
|Solution de diffusion du son vers les smartphones des auditeurs sur site (événements, lieux publics, salles).
|France
|Mise en relation
|OPNS sa-nv
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Paneda Tech ABPartenaire PRS/MDS
|Société suédoise spécialisée dans les solutions DAB+ : encodeurs, multiplexeurs et systèmes de diffusion numérique.
|Suède
|Mise en relation
|PimpMyCompanyPartenaire PRS/MDS
|Mediatech belge : transforme la radio et l'audio en expériences interactives (donnée éditeur).
|Belgique
|Mise en relation
|Prepr
|Éditeur néerlandais d'un CMS headless utilisé par des médias et radios pour la gestion et la diffusion de contenus.
|Pays Bas
|Mise en relation
|PrismPartenaire PRS/MDS
|Plateforme IP de diffusion audio broadcast (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|RadioKingCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Plateforme française de création et de diffusion de radios en ligne : streaming, applications mobiles, site radio et outils d'audience.
|France
|Site web
|Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Plateforme française de radio hybride portée par les radios : agrégation officielle des flux et présence sur les récepteurs connectés et l'automobile.
|France
|Site web
|RTV Concept
|Solutions pour webradios ; production audiovisuelle ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Saooti
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).
|France
|Mise en relation
|SatADSL
|Solutions de diffusion satellite, câble, dab+ et drm ; gestion de contenus médias ; intégration de systèmes broadcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|SchooP
|Services en ligne pour les radios (France).
|France
|Mise en relation
|Shoutcast SRL
|Services en ligne pour les radios ; solutions pour webradios ; outils pour le podcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Soundcast
|Régie et plateforme française d'audio digital créée en 2018 : commercialisation des flux et podcasts, notamment l'offre digitale des Indés Radios.
|France
|Mise en relation
|Spotify France SAS
|Filiale française de la plateforme suédoise de streaming musical et de podcasts.
|France
|Mise en relation
|STREAMALYZR GmbH & Co. KG
|Services en ligne pour les radios ; études d'audience et recherche musicale (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|streaMonkey GmbH
|Services de streaming et de diffusion cloud ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Targetspot France
|Régie et plateforme de monétisation audio digitale : publicité sur streams radio, webradios et podcasts.
|France
|Mise en relation
|towerCastCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Opérateur français de diffusion FM et DAB+ (groupe NRJ) : multiplex, sites de diffusion et services aux radios sur tout le territoire.
|France
|Site web
|Triton Digital
|Prestataire technologique de l'audio digital : streaming, adserving, mesure Webcast Metrics et podcast (Omny).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|YACAST
|Société française de pige et de veille médias : monitoring des diffusions musicales et publicitaires radio et TV.
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Comment créer une webradio et diffuser mon flux en ligne ?
Deux voies : une plateforme tout-en-un comme RadioKing (création, streaming, applications, site web), ou l'assemblage d'un hébergeur de flux, d'un lecteur et d'une distribution vers les agrégateurs (Radioline, Radioplayer France...). Les prestataires de cette page couvrent les deux approches, du projet associatif au réseau national.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (52 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Streaming, hosting and online services for radio stations: the providers to know (2026)
This page lists audio streaming providers, stream hosting, cloud services and aggregators for radio stations and web radios. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 52 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 52 companies listed in the Streaming, hosting and online services category, across 10 countries.
- 6 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 12 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
CloudRec.io (Syslink)CLUB HF Pros
French cloud broadcast recording and archiving service: 24/7 logging, AI transcription and stream monitoring.
cloudrec.io · France
Featured on lalettre.pro
DTS AutostageCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
Xperi's connected hybrid radio platform (USA): enriched metadata and FM/DAB+/IP continuity in the car dashboard.
dts.com · Etats Unis · +1 818.436.1000
Featured on lalettre.pro
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Featured on lalettre.pro
RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.
radioking.com · France · contact@radioking.com
Featured on lalettre.pro
Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.
radioplayer.fr · France
Featured on lalettre.pro
towerCastCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French FM and DAB+ broadcast operator (NRJ Group): multiplexes, transmission sites and nationwide services for radio stations.
towercast.fr · France · 01-40-71-40-71
Featured on lalettre.pro
2. All 52 listed companies: Streaming, hosting and online services
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|ACTUONDA
|Online services for radio stations (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Ad Tonos
|Web radio solutions; audio monetisation solutions (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|AdsWizz
|Audio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.
|Etats Unis
|Get introduced
|Airtime Pro
|Online radio automation and broadcast solution from Sourcefabric: cloud scheduling and streaming.
|République Tchèque
|Get introduced
|AREITEC
|Online content distribution; media training; equipment rental (France).
|France
|Get introduced
|Bonneville Distribution
|Online content distribution; music distribution (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|CastopodPRS/MDS partner
|Open-source podcast hosting platform connected to the fediverse: full control over distribution (company data).
|France
|Get introduced
|CloudRec.io (Syslink)CLUB HF Pros
|French cloud broadcast recording and archiving service: 24/7 logging, AI transcription and stream monitoring.
|France
|Website
|Cognacq-Jay Image
|Online services for radio stations; broadcast systems integration (France).
|France
|Get introduced
|Coyote
|Online services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Crooner Radio
|Web radio solutions (France).
|France
|Get introduced
|Dalet
|French developer of media asset management and workflow solutions for radio, TV and news organisations.
|France
|Get introduced
|Deezer
|French music streaming platform: global catalogue, recommendation technology and partnerships with radio and the audio industry.
|France
|Get introduced
|Digigram
|French maker of professional audio solutions: sound cards, IP codecs and gateways for radio and streaming.
|France
|Get introduced
|dotRadio
|Online services for radio stations (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|DTS AutostageCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|Xperi's connected hybrid radio platform (USA): enriched metadata and FM/DAB+/IP continuity in the car dashboard.
|Etats Unis
|Website
|DVMR
|Streaming and cloud broadcast services; online services for radio stations (France).
|France
|Get introduced
|EutelsatPRS/MDS partner
|Global satellite telecommunications operator: audio and video distribution for broadcasters.
|France
|Get introduced
|Ferncast
|German developer of software-based audio encoding and transport solutions (aixtream) for broadcast and streaming.
|Allemagne
|Get introduced
|Fréquence Moderne
|Streaming and cloud broadcast services; podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|HighConnexion
|Online services for radio stations; audio monetisation solutions; offline and online marketing services (France).
|France
|Get introduced
|Konsole Labs GmbH
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
|France
|Website
|LES INDES RADIOSPRS/MDS partner
|Alliance of 131 independent commercial radio stations (category B): representation and joint advertising offer.
|France
|Get introduced
|Les LocalesPRS/MDS partner
|Association serving community local radio stations and their joint digital presence (company data).
|France
|Get introduced
|Lilicast
|Online services for radio stations; podcasting tools; podcast marketing (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Music Story
|Online services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Nacamar
|Streaming and cloud broadcast services; cloud audio services (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|NotaMusical
|Web radio solutions (France).
|France
|Get introduced
|Odiho
|Solution streaming live sound to listeners' smartphones on site (events, public venues, halls).
|France
|Get introduced
|OPNS sa-nv
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Paneda Tech ABPRS/MDS partner
|Swedish company specialised in DAB+ solutions: encoders, multiplexers and digital broadcast systems.
|Suède
|Get introduced
|PimpMyCompanyPRS/MDS partner
|Belgian mediatech turning radio and audio into interactive experiences (company data).
|Belgique
|Get introduced
|Prepr
|Dutch developer of a headless CMS used by media and radio companies for content management and delivery.
|Pays Bas
|Get introduced
|PrismPRS/MDS partner
|IP platform for broadcast audio distribution (company data).
|France
|Get introduced
|RadioKingCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French platform for creating and broadcasting online radio stations: streaming, mobile apps, radio websites and audience tools.
|France
|Website
|Radioplayer FranceCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French hybrid radio platform backed by broadcasters: official stream aggregation and presence on connected receivers and in-car systems.
|France
|Website
|RTV Concept
|Web radio solutions; audiovisual production; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|Saooti
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).
|France
|Get introduced
|SatADSL
|Satellite, cable, dab+ and drm broadcast solutions; media content management; broadcast systems integration (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|SchooP
|Online services for radio stations (France).
|France
|Get introduced
|Shoutcast SRL
|Online services for radio stations; web radio solutions; podcasting tools (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Soundcast
|French digital audio sales house and platform created in 2018: monetisation of streams and podcasts, including Les Indés Radios' digital offering.
|France
|Get introduced
|Spotify France SAS
|French subsidiary of the Swedish music and podcast streaming platform.
|France
|Get introduced
|STREAMALYZR GmbH & Co. KG
|Online services for radio stations; audience research and music testing (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|streaMonkey GmbH
|Streaming and cloud broadcast services; digital audio and audio interfaces (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Targetspot France
|Digital audio monetisation platform and sales house: advertising on radio streams, web radios and podcasts.
|France
|Get introduced
|towerCastCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French FM and DAB+ broadcast operator (NRJ Group): multiplexes, transmission sites and nationwide services for radio stations.
|France
|Website
|Triton Digital
|Digital audio technology provider: streaming, ad serving, Webcast Metrics measurement and podcasting (Omny).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|YACAST
|French media monitoring company: tracking of music and advertising airplay on radio and TV.
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
How do I create a web radio and stream it online?
Two routes: an all-in-one platform such as RadioKing (creation, streaming, apps, website), or assembling a stream host, a player and distribution to aggregators (Radioline, Radioplayer France...). The providers on this page cover both approaches, from community projects to national networks.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (52 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro