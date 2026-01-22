RadioKing met les applications mobiles au cœur du Paris Radio Show

Sur le stand L74, les visiteurs pourront rencontrer Charles, Frédéric et Tiphaine, membres de l’équipe RadioKing. L’objectif affiché : permettre des échanges personnalisés avec les professionnels du secteur et proposer des conseils adaptés à chaque profil. L’événement sera aussi l’occasion de découvrir les orientations stratégiques et les nouveautés prévues par RadioKing pour l’année 2026. L’entreprise souhaite ainsi accompagner les radios dans leur transition numérique en leur offrant des solutions concrètes, directement liées aux attentes des auditeurs et aux évolutions technologiques du marché.