Jeudi 22 Janvier 2026 - 08:55

RadioKing met les applications mobiles au cœur du Paris Radio Show


Présent au Paris Radio Show les 3 et 4 février à La Bellevilloise, RadioKing animera une Master Class dédiée aux bonnes pratiques des applications mobiles pour les radios. L’équipe exposera également ses outils pensés pour renforcer l’audience dans un écosystème audio toujours plus connecté.



Comme chaque année, RadioKing participera au Paris Radio Show, événement attendu par l’ensemble des acteurs de l’audio digital. Les 3 et 4 février, La Bellevilloise à Paris accueillera les professionnels de la radio, du podcast et des technologies associées pour deux journées de rencontres, d’échanges et de présentations. RadioKing y tiendra le stand L74, lieu de rendez-vous avec son équipe pour évoquer les tendances du secteur et faire découvrir ses outils de diffusion et de fidélisation.
L’édition 2026 du Paris Radio Show sera l’occasion pour RadioKing d’animer une Master Class exclusive intitulée "Application mobile pour les radios : les Best Practices pour 2026". Cette intervention s’inscrit dans une logique de partage d’expertise autour des usages mobiles, de plus en plus centraux dans la stratégie d’audience des radios.

Dans un contexte d’écoute fragmentée, l’optimisation des applications devient un enjeu prioritaire pour les stations, quel que soit leur format. RadioKing entend ainsi fournir aux professionnels des pistes concrètes et des retours d’expérience pour renforcer leur présence sur mobile.

Un espace d’échange autour des projets de 2026

Sur le stand L74, les visiteurs pourront rencontrer Charles, Frédéric et Tiphaine, membres de l’équipe RadioKing. L’objectif affiché : permettre des échanges personnalisés avec les professionnels du secteur et proposer des conseils adaptés à chaque profil. L’événement sera aussi l’occasion de découvrir les orientations stratégiques et les nouveautés prévues par RadioKing pour l’année 2026. L’entreprise souhaite ainsi accompagner les radios dans leur transition numérique en leur offrant des solutions concrètes, directement liées aux attentes des auditeurs et aux évolutions technologiques du marché.
