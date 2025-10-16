La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

"Tout va très bien aujourd’hui" confie Charles de Potter avec un sourire tranquille. "On a continué notre expansion à l’international. On est présent dans 150 pays et on compte plus de 3 000 radios qui utilisent nos services".
Pour lui, la force de RadioKing repose sur un principe : la simplicité. "Notre force, je pense, c’est de créer des produits qui sont très simples d’utilisation. Tu peux faire des choses très simplement en quelques clics". L’outil, 100 % en ligne, permet de planifier, programmer et diffuser sans compétences techniques. Une philosophie qui n’a pas changé depuis la première version du manager, à l’époque où tout ressemblait encore à un calendrier Mac.
Charles de Potter
RadioKing, la radio simple et mondiale
