RadioKing, la radio simple et mondiale



"Tout va très bien aujourd’hui" confie Charles de Potter avec un sourire tranquille. "On a continué notre expansion à l’international. On est présent dans 150 pays et on compte plus de 3 000 radios qui utilisent nos services".

Pour lui, la force de RadioKing repose sur un principe : la simplicité. "Notre force, je pense, c’est de créer des produits qui sont très simples d’utilisation. Tu peux faire des choses très simplement en quelques clics". L’outil, 100 % en ligne, permet de planifier, programmer et diffuser sans compétences techniques. Une philosophie qui n’a pas changé depuis la première version du manager, à l’époque où tout ressemblait encore à un calendrier Mac. Entrez votre login et mot de passe ou inscrivez-vous

Plus d'informations sur cette page : Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html Déjà inscrit ? RadioKing, la radio simple et mondiale Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025