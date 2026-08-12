Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les studios de production de jingles, d’habillage d’antenne, d’identités sonores, de musique de production et de voix off pour les radios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 41 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 41 sociétés référencées dans la catégorie Habillage, production audio et voix off, dans 10 pays.
- 4 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 5 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
21 Juin ProductionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Studio français de création d'habillages d'antenne, jingles chantés et identités sonores pour les radios nationales et locales.
21juin.fr · France · contact@21juin.fr · 06-86-26-28-86
Ils en parlent sur lalettre.pro
BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Studio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.
brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97
Ils en parlent sur lalettre.pro
DailypubCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Studio français de production de spots publicitaires radio : messages créatifs, voix professionnelles et production audio rapide.
dailypub.fr · France · 06-47-32-72-20
PURE JinglesCLUB HF Pros
Studio néerlandais d'imaging radio : jingles, habillages et identités sonores pour des stations en Europe et dans le monde.
purejingles.com · Pays Bas · info@purejingles.com · +31 35 621 7599
Ils en parlent sur lalettre.pro
- Pure Jingles : "une énergie positive" dans l'habillage de NRJ (14/10/2022)
- Réorganisation à la tête de Pure Jingles (23/08/2021)
- Radio Oxygène choisit Pure Jingles pour son habillage (30/09/2020)
2. Les 41 sociétés référencées : Habillage, production audio et voix off
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|21 Juin ProductionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Studio français de création d'habillages d'antenne, jingles chantés et identités sonores pour les radios nationales et locales.
|France
|Site web
|AB Studio
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (France).
|France
|Mise en relation
|Benztown
|Société américano-allemande d'imaging radio, de production et de syndication de contenus pour des milliers de stations.
|Etats Unis
|Mise en relation
|BMG production music
|Bibliothèque sonore et illustration musicale ; promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Studio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.
|Belgique
|Site web
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|DailypubCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Studio français de production de spots publicitaires radio : messages créatifs, voix professionnelles et production audio rapide.
|France
|Site web
|Distorted Panda
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; production audiovisuelle (Malte).
|Malte
|Mise en relation
|Drone Broadcasting
|Production de programmes radio ; production audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Echotag
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Elson
|Studio d'enregistrement ; studio de production de podcasts ; centre de formation (France).
|France
|Mise en relation
|Foster Kent
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Autriche).
|Autriche
|Mise en relation
|GENELEC - SWEDEN
|Fabricant finlandais d'enceintes de monitoring de référence pour les studios de radio, de production et de mastering.
|Suède
|Mise en relation
|GESTE
|Édition et production phonographique ; solutions de journalisme mobile (France).
|France
|Mise en relation
|Imaging Blueprint
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|ISCPA - Institut des Médias de Paris
|Production audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).
|France
|Mise en relation
|LES INDES RADIOSPartenaire PRS/MDS
|Groupement de 131 radios indépendantes commerciales (catégorie B) : représentation et offre publicitaire commune.
|France
|Mise en relation
|MAXI L’AIR
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).
|France
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Moustic Studio
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|MUNCK STUDIO
|Production de programmes radio ; production audiovisuelle ; studio de production de podcasts (Suède).
|Suède
|Mise en relation
|Music Media Consulting
|Édition et production phonographique ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Music Radio Creative
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Myma Sony
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; bibliothèque sonore et illustration musicale (France).
|France
|Mise en relation
|No Sheet Music
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (France).
|France
|Mise en relation
|One Shot Jingles
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|PEAK MEDIA
|Habillage, production audio & voix off (Canada).
|Canada
|Mise en relation
|PURE JinglesCLUB HF Pros
|Studio néerlandais d'imaging radio : jingles, habillages et identités sonores pour des stations en Europe et dans le monde.
|Pays Bas
|Site web
|Radioexpress
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; banque de programmes (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|ReelWorld
|Studio international de production de jingles et d'imaging radio, basé à Seattle et Londres.
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Rfi Instrumental
|Bibliothèque sonore et illustration musicale ; banque de programmes (France).
|France
|Mise en relation
|RTV Concept
|Solutions pour webradios ; production audiovisuelle ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|SL TECHNOLOGIE
|Production audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).
|France
|Mise en relation
|SOB Audio Imaging
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Pays Bas).
|Pays Bas
|Mise en relation
|StreamGuys
|Prestataire américain de streaming audio professionnel : CDN, monétisation et outils podcast pour les radios.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Universal Production Music
|Catalogue mondial de musique de production pour l'habillage radio, la publicité et les contenus audiovisuels.
|France
|Mise en relation
|VT CONSULT
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|We Compoze
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; bibliothèque sonore et illustration musicale ; création d’identités sonores sur mesure (France).
|France
|Mise en relation
|We Made Ya
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle ; promotion et communication (France).
|France
|Mise en relation
|Wisebuddah
|Production audio, habillage d'antenne et voix off (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Zéro Janvier JinglesPartenaire PRS/MDS
|Studio de création de jingles et d'identités sonores pour la radio (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Où faire produire l'habillage d'antenne ou les jingles de ma radio ?
Les studios spécialisés de cette page produisent jingles chantés, habillages complets et identités sonores : en France 21 Juin Production, à l'international PURE Jingles, Brandy, ReelWorld ou Benztown. Le budget varie selon le format (pack de jingles, habillage complet, identité sur mesure) ; la mise en relation gratuite de la rédaction aide à cibler le bon studio.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (41 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Station imaging, audio production and voice-over: the studios to know (2026)
This page lists jingle production studios, station imaging, sonic identities, production music and voice-over services for radio. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 41 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 41 companies listed in the Imaging, audio production and voice-over category, across 10 countries.
- 4 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 5 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
21 Juin ProductionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French studio creating sung jingles, station imaging and sonic identities for national and local radio stations.
21juin.fr · France · contact@21juin.fr · 06-86-26-28-86
Featured on lalettre.pro
BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Belgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.
brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97
Featured on lalettre.pro
DailypubCLUB HF ProsPRS/MDS partner
French radio advertising production studio: creative commercials, professional voice-overs and fast audio production.
dailypub.fr · France · 06-47-32-72-20
PURE JinglesCLUB HF Pros
Dutch radio imaging studio: jingles, station branding and sonic identities for stations across Europe and worldwide.
purejingles.com · Pays Bas · info@purejingles.com · +31 35 621 7599
Featured on lalettre.pro
- Pure Jingles : "une énergie positive" dans l'habillage de NRJ (14/10/2022)
- Réorganisation à la tête de Pure Jingles (23/08/2021)
- Radio Oxygène choisit Pure Jingles pour son habillage (30/09/2020)
2. All 41 listed companies: Imaging, audio production and voice-over
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|21 Juin ProductionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French studio creating sung jingles, station imaging and sonic identities for national and local radio stations.
|France
|Website
|AB Studio
|Audio production, station imaging and voice-over (France).
|France
|Get introduced
|Benztown
|US-German radio imaging, production and content syndication company serving thousands of stations.
|Etats Unis
|Get introduced
|BMG production music
|Production music and sound library; radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Belgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.
|Belgique
|Website
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|DailypubCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|French radio advertising production studio: creative commercials, professional voice-overs and fast audio production.
|France
|Website
|Distorted Panda
|Audio production, station imaging and voice-over; radio programme production; audiovisual production (Malta).
|Malte
|Get introduced
|Drone Broadcasting
|Radio programme production; audiovisual production; radio training (France).
|France
|Get introduced
|Echotag
|Audio production, station imaging and voice-over (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|Elson
|Recording studio; podcast production studio; training centre (France).
|France
|Get introduced
|Foster Kent
|Audio production, station imaging and voice-over (Austria).
|Autriche
|Get introduced
|GENELEC - SWEDEN
|Finnish manufacturer of reference monitoring loudspeakers for radio, production and mastering studios.
|Suède
|Get introduced
|GESTE
|Music publishing and production; mobile journalism solutions (France).
|France
|Get introduced
|Imaging Blueprint
|Audio production, station imaging and voice-over (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|ISCPA - Institut des Médias de Paris
|Audiovisual production; radio training; media training (France).
|France
|Get introduced
|LES INDES RADIOSPRS/MDS partner
|Alliance of 131 independent commercial radio stations (category B): representation and joint advertising offer.
|France
|Get introduced
|MAXI L’AIR
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).
|France
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Moustic Studio
|Audio production, station imaging and voice-over; radio programme production; podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|MUNCK STUDIO
|Radio programme production; audiovisual production; podcast production studio (Sweden).
|Suède
|Get introduced
|Music Media Consulting
|Music publishing and production; radio and audio consulting; radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|Music Radio Creative
|Audio production, station imaging and voice-over (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Myma Sony
|Audio production, station imaging and voice-over; production music and sound library (France).
|France
|Get introduced
|No Sheet Music
|Audio production, station imaging and voice-over (France).
|France
|Get introduced
|One Shot Jingles
|Audio production, station imaging and voice-over (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|PEAK MEDIA
|Radio and audio industry player (Canada).
|Canada
|Get introduced
|PURE JinglesCLUB HF Pros
|Dutch radio imaging studio: jingles, station branding and sonic identities for stations across Europe and worldwide.
|Pays Bas
|Website
|Radioexpress
|Audio production, station imaging and voice-over; programme bank (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|ReelWorld
|International jingle and radio imaging production company based in Seattle and London.
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Rfi Instrumental
|Production music and sound library; programme bank (France).
|France
|Get introduced
|RTV Concept
|Web radio solutions; audiovisual production; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|SL TECHNOLOGIE
|Audiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).
|France
|Get introduced
|SOB Audio Imaging
|Audio production, station imaging and voice-over (Netherlands).
|Pays Bas
|Get introduced
|StreamGuys
|US professional audio streaming provider: CDN, monetisation and podcast tools for broadcasters.
|Etats Unis
|Get introduced
|Universal Production Music
|Global production music catalogue for radio imaging, advertising and audiovisual content.
|France
|Get introduced
|VT CONSULT
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|We Compoze
|Audio production, station imaging and voice-over; production music and sound library; custom sonic identity design (France).
|France
|Get introduced
|We Made Ya
|Audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production; promotion and communications (France).
|France
|Get introduced
|Wisebuddah
|Audio production, station imaging and voice-over (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Zéro Janvier JinglesPRS/MDS partner
|Jingle and sonic identity studio for radio (company data).
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Where can I get my station imaging or jingles produced?
The specialist studios on this page produce sung jingles, full imaging packages and sonic identities: in France 21 Juin Production, internationally PURE Jingles, Brandy, ReelWorld or Benztown. Budgets vary with the format (jingle package, full imaging, custom identity); the editorial team's free introduction service helps target the right studio.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (41 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro