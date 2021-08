Réorganisation à la tête de Pure Jingles

Diederick Huizinga reste au sein de l'équipe de Pure Jingles, la nouvelle équipe de direction étant responsable de toutes les opérations quotidiennes. L'équipe a récemment dirigé l'expansion de la gamme de produits dans les jingles radio et la musique de production.L'entreprise se spécialise dans l'image de marque audio et vidéo, offrant à ses clients des packages de jingles, des sons de production, une radio visuelle. Pure Jingles collabore déjà avec des diffuseurs tels que Audacy, Bauer Media, BBC, DR, Global, iHeartMedia, Nordic Entertainment Group, Nova Entertainment, NPO, NRJ Group, ORF, RTBF, RTL Group, SRF, Univision, VRT, WDR, YLE et d'autres autour le monde.Écoutez quelques extraits du travail de Pure Jingles ICI