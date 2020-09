Radio Oxygène choisit Pure Jingles pour son habillage

Référence internationale dans le milieu de l'habillage radio, Pure Jingles a travaillé durant 4 mois à la production de ce pack comprenant une soixantaine de jingles, rampes et id's en étroite collaboration avec les équipes d'Oxygène. Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, souhaitant "un habillage moderne, aéré et spacieux".

"Une collaboration chaleureuse composée notamment d'une journée dans les locaux de Pure Jingles à Amsterdam pour les enregistrements des voix et les derniers arrangements musicaux. Une immersion dans l'univers des collaborateurs de Pure Jingles, une expérience incroyable et insoupçonnable de professionnalisme et d'efficacité" selon Christophe Mercier, directeur de l'antenne.