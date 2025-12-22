Radio Néo, la singularité musicale en continu

"On essaie d'être une vitrine objective et diversifiée de ce qui se produit à un moment donné en France, dans l'espace francophone."

- Thierry Voyer

Radio Néo assume un parti pris clair : mettre en avant des artistes peu ou pas exposés ailleurs, sans pour autant chercher l’avant-garde à tout prix. Thierry Voyer insiste sur l’immensité du champ musical disponible en France et dans l’espace francophone, souvent sous-exploité à l’antenne. “Il y a énormément de matière”, explique-t-il, évoquant cette surproduction musicale dont seule une infime partie accède aux rotations des grandes radios. Le pari de Néo est alors simple et ambitieux : proposer une vitrine diversifiée des tendances musicales du moment, en restant fidèle à une diffusion majoritairement francophone. Cette singularité passe aussi par une méthode de programmation artisanale, presque militante. Chaque titre est écouté, y compris les productions auto-produites ou encore embryonnaires. Refuser de se contenter des envois des majors et des attachés de presse permet à Radio Néo d’échapper à la logique du tube et du flux continu. “On ne cherche pas forcément l’artiste qui va faire un tube”, résume Thierry Voyer, revendiquant la liberté rare de pouvoir programmer sans autre pression que celle de séduire les auditeurs.