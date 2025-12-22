Le 189e numéro de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo est disponible

Vous aimerez aussi
Dans cet épisode, Thierry Voyer revient sur le travail de fond mené à Radio NEO pour faire émerger de nouveaux talents et défendre une programmation musicale diversifiée. Il détaille le processus d’écoute, les critères de sélection, l’impact des plateformes de streaming et des réseaux sociaux dans la découverte artistique. Il évoque aussi les leviers d’accompagnement déployés pour soutenir les artistes, l’importance d’une fréquence pleine à Paris, et les évolutions techniques engagées depuis 2024. L’échange permet aussi d’aborder les avantages de l’auto-diffusion, la dynamique communautaire autour du Club NEO, les campagnes de financement participatif, ainsi que les premières réflexions sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans la chaîne musicale.
Autre regard, autre parcours : celui de Joachim Garraud, invité cette semaine pour partager ses souvenirs de radio pirate dans les années 80 et sa vision actuelle du podcasting et de la création sonore. De ZeMixx à NRJ, de ses collaborations avec Sébastien Cauet à ses aventures scéniques aux côtés de Jean-Michel Jarre, l’artiste retrace une trajectoire nourrie d’expérimentations. Il évoque aussi son livre "I love my DJ Life", conçu comme une œuvre augmentée avec chapitres interactifs autour de la radio. Enfin, il livre ses réflexions sur les effets de l’IA sur la production musicale, le Web 3, et ses projets en cours avec Sirius XM et Radio Monaco à New York.
En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 189 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.
