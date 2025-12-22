Le 189e numéro de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo est disponible

Autre regard, autre parcours : celui de Joachim Garraud, invité cette semaine pour partager ses souvenirs de radio pirate dans les années 80 et sa vision actuelle du podcasting et de la création sonore. De ZeMixx à NRJ, de ses collaborations avec Sébastien Cauet à ses aventures scéniques aux côtés de Jean-Michel Jarre, l’artiste retrace une trajectoire nourrie d’expérimentations. Il évoque aussi son livre "I love my DJ Life", conçu comme une œuvre augmentée avec chapitres interactifs autour de la radio. Enfin, il livre ses réflexions sur les effets de l’IA sur la production musicale, le Web 3, et ses projets en cours avec Sirius XM et Radio Monaco à New York.