Lundi 22 Décembre 2025 - 19:35

ALC [PRO] Thierry Voyer : diversité musicale, innovation et avenir radiophonique


Dans cet épisode, Philippe Chapot reçoit Thierry Voyer de Radio NEO pour une discussion autour de la programmation musicale et de la diversité de la station. Thierry explique le processus d'écoute et d'identification des artistes, et l'impact des réseaux sociaux et du streaming sur la découverte musicale. Ils abordent les stratégies d'accompagnement des artistes et l'importance de l'obtention d'une pleine fréquence à Paris. L'épisode explore les évolutions techniques et éditoriales depuis 2024, ainsi que les avantages de l'auto-diffusion. La conversation s'étend au financement participatif, au Club NEO, et aux défis de l'intégration de l'IA dans la musique. Thierry partage ses réflexions sur l'avenir de l'écosystème radiophonique et musical.





- Radio Néo mise sur une programmation musicale innovante et accessible, en mettant en avant des artistes français et francophones peu exposés.
- La radio associative joue un rôle crucial en offrant une alternative aux médias traditionnels, en diffusant des titres non conventionnels et en soutenant activement les artistes émergents.
- La diversité et la qualité de la programmation musicale de Radio Néo sont des atouts majeurs pour attirer et fidéliser une audience en quête de nouveautés et de découvertes musicales.



