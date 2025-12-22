ALC [PRO] Thierry Voyer : diversité musicale, innovation et avenir radiophonique

- Radio Néo mise sur une programmation musicale innovante et accessible, en mettant en avant des artistes français et francophones peu exposés.
- La radio associative joue un rôle crucial en offrant une alternative aux médias traditionnels, en diffusant des titres non conventionnels et en soutenant activement les artistes émergents.
- La diversité et la qualité de la programmation musicale de Radio Néo sont des atouts majeurs pour attirer et fidéliser une audience en quête de nouveautés et de découvertes musicales.
- La radio associative joue un rôle crucial en offrant une alternative aux médias traditionnels, en diffusant des titres non conventionnels et en soutenant activement les artistes émergents.
- La diversité et la qualité de la programmation musicale de Radio Néo sont des atouts majeurs pour attirer et fidéliser une audience en quête de nouveautés et de découvertes musicales.