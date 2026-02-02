La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 2 Février 2026 - 19:40

FIP, Nova, Néo : des radios de caractère en débat public au Paris Radio Show


Comment certaines radios réussissent-elles à se distinguer dans un paysage audio dominé par des formats souvent standardisés ? Le 3 février 2026, de 16h00 à 17h00, une conférence-Awards au Paris Radio Show réunira FIP, Radio Nova, Radio Néo et la Ferarock pour explorer cette question à travers leurs pratiques éditoriales et leur engagement artistique.



La session intitulée « Originalité musicale » se déroulera dans l’espace Forum du Paris Radio Show et mettra en lumière les stratégies de programmation de radios reconnues pour leur singularité. Ruddy Aboab (FIP), Christian Nzonta (Radio Nova), Thierry Voyer (Radio Néo), Elina Deschere (Ferarock) et Mathieu Boncour (SACEM) y participeront, sous la modération de Brulhatour (La Lettre Pro). Cette conférence soulignera la manière dont la diversité musicale, le soutien aux talents émergents et des partis pris éditoriaux assumés permettent de bâtir une identité forte dans l’écosystème audio.
Au-delà de la sélection musicale, il s’agit d’un véritable positionnement éditorial. Les intervenants partageront leurs retours d’expérience et exposeront comment leurs antennes tissent une relation durable avec les auditeurs en valorisant la curiosité, l’exploration et les scènes artistiques alternatives. 


Cette approche s’inscrit dans une logique de fidélisation, mais aussi de responsabilité culturelle : offrir une exposition aux créations moins visibles et construire un espace sonore ouvert à la nouveauté.

Frédéric Brulhatour
