Pure Jingles : "une énergie positive" dans l'habillage de NRJ

La place de la radio évolue peu à peu. C’est d’ailleurs ce que rappelle Gaël Sanquer : "La valeur d'une station était, plus ou moins, la musique. Aujourd'hui, c'est tout sauf la musique. Nos auditeurs disposent de la musique gratuitement, tous les jours, partout. Nous devons donc être créatifs dans l'habillage, le contenu, le divertissement et les événements. Et offrir aux auditeurs ce qu'ils ne peuvent pas trouver sur les services de streaming". Pour le directeur délégué des médias musicaux à NRJ Group : "Le branding et le marketing à l'antenne sont très importants afin d’obtenir quelque chose de pertinent, de créatif et d'unique".La mise à jour proposée par Pure Jingles offre 10 nouveaux jingles qui correspondent aux sons actuels.