Audacy analyse le profil politique des auditeurs radio et podcast €

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L’économie et le coût de la vie arrivent en tête des préoccupations pour 54% des électeurs probables, contre 58% des auditeurs de podcasts en déplacement et 60% des auditeurs de radio AM/FM pendant leurs trajets. Les auditeurs radio et podcast sont aussi plus de 2 fois plus susceptibles de citer le coût de la vie comme sujet à traiter pour obtenir leur vote. Source : Audacy / YouGov, juin 2026 ; Commuter Election Survey, Ask Suzy, juillet 2026.
L’économie et le coût de la vie arrivent en tête des préoccupations pour 54% des électeurs probables, contre 58% des auditeurs de podcasts en déplacement et 60% des auditeurs de radio AM/FM pendant leurs trajets. Les auditeurs radio et podcast sont aussi plus de 2 fois plus susceptibles de citer le coût de la vie comme sujet à traiter pour obtenir leur vote. Source : Audacy / YouGov, juin 2026 ; Commuter Election Survey, Ask Suzy, juillet 2026.
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Rédigé le Mercredi 19 Août 2026

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