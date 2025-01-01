Audacy analyse le profil politique des auditeurs radio et podcast €

L’économie et le coût de la vie arrivent en tête des préoccupations pour 54% des électeurs probables, contre 58% des auditeurs de podcasts en déplacement et 60% des auditeurs de radio AM/FM pendant leurs trajets. Les auditeurs radio et podcast sont aussi plus de 2 fois plus susceptibles de citer le coût de la vie comme sujet à traiter pour obtenir leur vote. Source : Audacy / YouGov, juin 2026 ; Commuter Election Survey, Ask Suzy, juillet 2026.
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