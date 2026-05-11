RCA La Radio et RMN passent à l’image avec une nouvelle signature audiovisuelle

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Le projet est porté par Valentin Gergaud et Quentin Malcoste. Les deux radios rappellent leur ancrage dans les territoires et leur rôle de médias de proximité autour de l’information, de l’accompagnement et du lien local. Avec DIFF360, elles souhaitent désormais "se voir autant que s’entendre". Le communiqué insiste sur la continuité entre les activités radio historiques de RCA et RMN et cette nouvelle structure audiovisuelle. "Nous sommes nés dans le son. Aujourd’hui, nous racontons aussi en images, DIFF360 est une évidence, prolonger notre savoir-faire vers tous les formats qui comptent", explique Valentin Gergaud. Le nom DIFF360 fait directement référence à cette évolution. “DIFF” renvoie à la diffusion, présentée comme "l’ADN historique radio", tandis que "360" symbolise une présence "sur tous les écrans, tous les usages, tous les formats".
DIFF360 ne se présente pas uniquement comme une agence vidéo. Le communiqué évoque "une logique globale de contenu et de diffusion” intégrant plusieurs formats de production audiovisuelle. Parmi les activités citées figurent le film institutionnel, la publicité, la captation live, les contenus pour les réseaux sociaux, ainsi que la production TV et cinéma.
RCA et RMN mettent également en avant leur capacité de diffusion issue de leur activité radio. Le communiqué mentionne "un écosystème média puissant, porté par RCA & RMN, permettant d’amplifier naturellement la portée des productions".