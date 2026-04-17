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Vendredi 17 Avril 2026 - 05:35

Radio Campus déploie la 6e édition de son concours podcast


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Le Concours régional du podcast étudiant revient pour une 6e édition et s’ouvre au Grand Est. Porté par les radios Campus, il structure une sélection en plusieurs étapes, du Top 10 régional à une finale interrégionale. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai, avec une production sonore attendue entre 3 et 5 minutes.



Depuis six ans, Radio Campus Besançon organise le Concours régional du podcast étudiant en Bourgogne-Franche-Comté avec un objectif centré sur la production audio et la valorisation de la création sonore. L’événement s’adresse aux étudiant.es, lycéen.nes et collégien.nes, avec une logique de développement des formats audio et de diffusion sur les antennes partenaires. Cette 6ème édition s’inscrit dans cette continuité tout en élargissant son périmètre.
L’édition 2026 marque une évolution avec l’ouverture au Grand Est. Radio Campus Besançon et Radio Campus Belfort-Montbéliard étendent ainsi le dispositif en partenariat avec Radio Quetsch et Radio MNE, tout en conservant l’appui de Radio Campus Dijon. Cette structuration interrégionale vise à élargir le vivier de créations audio et à renforcer la circulation des contenus entre antennes.

Fierté" comme nouveau thème et un format audio encadré

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"Fierté" constitue le thème de cette édition, en lien avec les concours des CROUS. Les participants doivent proposer une création sonore comprise entre 3 à 5 minutes, avec une liberté de format. Les candidatures sont ouvertes du 15 février au 15 mai 2026, avec deux adresses distinctes selon les territoires, afin d’organiser la réception des projets entre Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
Le dispositif repose sur plusieurs phases de sélection. Un Top 10 est d’abord établi en Bourgogne-Franche-Comté et un autre dans le Grand Est. Les projets retenus sont ensuite réunis dans une finale interrégionale composée d’un Top 10 final. Cette organisation permet de structurer l’évaluation des productions audio et d’identifier les contenus destinés à une diffusion élargie.

Six lauréats et une diffusion sur les antennes

À l’issue de la sélection, six lauréats sont distingués. Le premier reçoit 500 euros. Les deuxième et troisième obtiennent chacun 300 euros. Les quatrième et cinquième reçoivent chacun 200 euros. Le sixième se voit attribuer deux places jour pour le festival des Eurockéennes. Au-delà des dotations, le Top 6 est diffusé sur les ondes des radios partenaires, tandis que le Top 10 est proposé en replay sur les sites de Radio Campus Besançon et Radio Campus Belfort-Montbéliard, renforçant la visibilité des productions audio.
L’ensemble du concours s’inscrit dans une logique de valorisation de la création sonore étudiante, avec un double enjeu de production et de diffusion. La présence sur les antennes et en replay permet d’inscrire les projets dans des circuits de distribution audio concrets, en lien direct avec les pratiques professionnelles de la radio.

Tags : concours, podcast, podcasts, production, Radio Campus Belfort, Radio Campus Besançon, Radio MNE, Radio Quetsch



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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