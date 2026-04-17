Radio Campus déploie la 6e édition de son concours podcast

À l’issue de la sélection, six lauréats sont distingués. Le premier reçoit 500 euros. Les deuxième et troisième obtiennent chacun 300 euros. Les quatrième et cinquième reçoivent chacun 200 euros. Le sixième se voit attribuer deux places jour pour le festival des Eurockéennes. Au-delà des dotations, le Top 6 est diffusé sur les ondes des radios partenaires, tandis que le Top 10 est proposé en replay sur les sites de Radio Campus Besançon et Radio Campus Belfort-Montbéliard, renforçant la visibilité des productions audio.

L’ensemble du concours s’inscrit dans une logique de valorisation de la création sonore étudiante, avec un double enjeu de production et de diffusion. La présence sur les antennes et en replay permet d’inscrire les projets dans des circuits de distribution audio concrets, en lien direct avec les pratiques professionnelles de la radio.