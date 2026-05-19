10% des podcasts vidéo concentrent 85.4% des heures consommées €

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La distribution des audiences met en évidence un marché très concentré : les podcasts vidéo à moins de 10 000 auditeurs sont les plus nombreux, tandis que les programmes au-delà de 100 000 auditeurs captent l’essentiel de l’écoute modélisée. Source : The State of Video Podcasting, 2026, Million Podcasts.
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Rédigé le Mardi 19 Mai 2026

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