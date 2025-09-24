La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 24 Septembre 2025 - 08:20

RedTech dévoile les lauréats des Best in Show Awards édition 2025


Notez


Lors de l’IBC2025 à Amsterdam, RedTech a dévoilé les lauréats des RedTech Best in Show Awards. Quinze solutions liées à la radio et à l’audio digital ont été distinguées pour leur innovation, leur pertinence et leur performance technique. Les récompenses, créées en 2021, mettent en valeur les technologies qui accompagnent la transformation mondiale de la diffusion.



Depuis 2021, RedTech décerne ses Best in Show Awards lors du salon IBC d’Amsterdam afin de reconnaître les solutions qui contribuent à faire évoluer la radio et l’audio digital. Pour l’édition 2025, un jury composé d’experts du secteur et d’ingénieurs de diffusion a évalué les produits sur la base de leur pertinence de marché, de leur design, de leurs bénéfices opérationnels, de leur innovation, de leur performance technique et de leur rapport coût-efficacité.

Vous aimerez aussi
Au terme des délibérations, quinze sociétés ont été primées. Parmi elles, Broadcast Radio pour son écosystème hybride Myriad Playout & Myriad Cloud, Enco Systems avec son service de création publicitaire automatisée Enco SPECai, Jutel pour RadioMan Lamppu, ou encore Telos Alliance récompensée à deux reprises avec Axia Altus SE Virtual Radio Mixer et Telos Zephyr Connect SE.
Le jury a également distingué Radio.Cloud pour son Live Studio, NeoGroupe avec NeoSip VOIP Phone, WorldCast Group pour Audemat MC6, et Xperi avec DTS AutoStage Smart Discover, solution de découverte intelligente intégrée dans l’automobile. Côté diffusion, GatesAir a été primé pour son architecture éco-efficace de transmetteur DAB+, et RFE Broadcast, en partenariat avec Inovonics, pour le RM500 FM Radio Monitor.

Un palmarès qui illustre les mutations du secteur

La diversité des lauréats traduit les évolutions actuelles de la radio et de l’audio digital : hybridation des environnements de diffusion, virtualisation des outils de production, automatisation de la création publicitaire, monitoring avancé des signaux FM et DAB+, et solutions connectées pour la mobilité. Les RedTech IBC2025 Best in Show Awards offrent ainsi un aperçu des tendances technologiques qui façonnent la transformation mondiale du média radio.

Tags : IBC, innovation, RedTech, RedTech Awards, trophée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication