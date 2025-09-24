RedTech dévoile les lauréats des Best in Show Awards édition 2025

Au terme des délibérations, quinze sociétés ont été primées. Parmi elles, Broadcast Radio pour son écosystème hybride Myriad Playout & Myriad Cloud, Enco Systems avec son service de création publicitaire automatisée Enco SPECai, Jutel pour RadioMan Lamppu, ou encore Telos Alliance récompensée à deux reprises avec Axia Altus SE Virtual Radio Mixer et Telos Zephyr Connect SE.

Le jury a également distingué Radio.Cloud pour son Live Studio, NeoGroupe avec NeoSip VOIP Phone, WorldCast Group pour Audemat MC6, et Xperi avec DTS AutoStage Smart Discover, solution de découverte intelligente intégrée dans l’automobile. Côté diffusion, GatesAir a été primé pour son architecture éco-efficace de transmetteur DAB+, et RFE Broadcast, en partenariat avec Inovonics, pour le RM500 FM Radio Monitor.