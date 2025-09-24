RedTech dévoile les lauréats des Best in Show Awards édition 2025

Depuis 2021, RedTech décerne ses Best in Show Awards lors du salon IBC d’Amsterdam afin de reconnaître les solutions qui contribuent à faire évoluer la radio et l’audio digital. Pour l’édition 2025, un jury composé d’experts du secteur et d’ingénieurs de diffusion a évalué les produits sur la base de leur pertinence de marché, de leur design, de leurs bénéfices opérationnels, de leur innovation, de leur performance technique et de leur rapport coût-efficacité.
Vous aimerez aussi
Au terme des délibérations, quinze sociétés ont été primées. Parmi elles, Broadcast Radio pour son écosystème hybride Myriad Playout & Myriad Cloud, Enco Systems avec son service de création publicitaire automatisée Enco SPECai, Jutel pour RadioMan Lamppu, ou encore Telos Alliance récompensée à deux reprises avec Axia Altus SE Virtual Radio Mixer et Telos Zephyr Connect SE.
Le jury a également distingué Radio.Cloud pour son Live Studio, NeoGroupe avec NeoSip VOIP Phone, WorldCast Group pour Audemat MC6, et Xperi avec DTS AutoStage Smart Discover, solution de découverte intelligente intégrée dans l’automobile. Côté diffusion, GatesAir a été primé pour son architecture éco-efficace de transmetteur DAB+, et RFE Broadcast, en partenariat avec Inovonics, pour le RM500 FM Radio Monitor.
Le jury a également distingué Radio.Cloud pour son Live Studio, NeoGroupe avec NeoSip VOIP Phone, WorldCast Group pour Audemat MC6, et Xperi avec DTS AutoStage Smart Discover, solution de découverte intelligente intégrée dans l’automobile. Côté diffusion, GatesAir a été primé pour son architecture éco-efficace de transmetteur DAB+, et RFE Broadcast, en partenariat avec Inovonics, pour le RM500 FM Radio Monitor.
Un palmarès qui illustre les mutations du secteur
La diversité des lauréats traduit les évolutions actuelles de la radio et de l’audio digital : hybridation des environnements de diffusion, virtualisation des outils de production, automatisation de la création publicitaire, monitoring avancé des signaux FM et DAB+, et solutions connectées pour la mobilité. Les RedTech IBC2025 Best in Show Awards offrent ainsi un aperçu des tendances technologiques qui façonnent la transformation mondiale du média radio.