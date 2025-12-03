La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 3 Décembre 2025 - 11:25

La radio doit sortir de sa zone de confort pour avancer en 2026


RedTech Magazine, publication sœur anglophone de La Lettre Pro de la Radio, consacre son édition novembre/décembre 2025 aux défis et pistes de transformation pour le secteur de la radio et de l’audio digital. Intitulé “Pushing the Buttons”, ce numéro interroge les zones de confort du média et met en lumière des initiatives concrètes venues d’Europe.



Dans son édition novembre/décembre 2025, RedTech Magazine explore les leviers de transformation que l’audio doit mobiliser pour rester pertinent. L’édito rappelle que "si la radiodiffusion veut progresser, elle doit sortir de sa zone de confort". Parmi les pistes évoquées figure l’intérêt croissant d’un radiodiffuseur public pour les podcasts scientifiques, ainsi que l’expérience menée dans un musée interactif qui interroge la capacité du public à détecter la désinformation.
L’exemple d’une station ayant entièrement repensé son identité visuelle, même de façon minime, vient illustrer le potentiel de transformation sur des éléments parfois jugés secondaires.

L’article de couverture est consacré à Sami Tenkanen, en charge des activités de Bauer Media Audio en Finlande et en Suède, qui répond à la pression des acteurs audio mondiaux par une stratégie articulée autour de la diversification et d’un principe souvent sous-estimé par les diffuseurs radio : la localisation. L’édition insiste également sur une force que la radio ne devrait pas oublier : la voix humaine. Enfin, elle met en avant plusieurs innovations technologiques disponibles pour celles et ceux qui, très concrètement, aiment encore "appuyer sur les boutons". L’année 2025 fut riche, et l’édition se conclut par un appel à se projeter vers un 2026 encore plus stimulant.

Le magazine est accessible gratuitement ICI.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


