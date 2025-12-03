La radio doit sortir de sa zone de confort pour avancer en 2026

L’article de couverture est consacré à Sami Tenkanen, en charge des activités de Bauer Media Audio en Finlande et en Suède, qui répond à la pression des acteurs audio mondiaux par une stratégie articulée autour de la diversification et d’un principe souvent sous-estimé par les diffuseurs radio : la localisation. L’édition insiste également sur une force que la radio ne devrait pas oublier : la voix humaine. Enfin, elle met en avant plusieurs innovations technologiques disponibles pour celles et ceux qui, très concrètement, aiment encore "appuyer sur les boutons". L’année 2025 fut riche, et l’édition se conclut par un appel à se projeter vers un 2026 encore plus stimulant.