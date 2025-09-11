RedTech explore la nouvelle vague de l’IA

Au cœur de cette réflexion se trouve la recherche d’un équilibre entre les capacités de l’IA et le rôle irremplaçable de l’humain. L’automatisation des tâches répétitives est présentée comme un levier, mais la publication insiste sur l’importance de préserver le récit, la sélection et le lien authentique avec les auditeurs.

Avec des exemples concrets et une analyse prospective, ce numéro se veut un guide stratégique destiné aux professionnels de la radio. L’objectif est d’accompagner la transition vers une utilisation optimale de l’IA, tout en protégeant l’identité et la mission fondamentale du média.

