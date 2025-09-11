RedTech explore la nouvelle vague de l’IA

-
L’édition 2025 propose des scénarios prospectifs sur l’avenir de l’intelligence artificielle appliquée à la radio. Elle met en avant des stratégies concrètes pour maintenir la pertinence des acteurs dans un environnement marqué par l’hyper-personnalisation des médias. Des études de cas détaillent l’impact de l’IA sur la découverte contextuelle de contenus, l’engagement des auditeurs et la monétisation.
Les experts interrogés expliquent comment l’IA peut contribuer à élargir l’inventaire publicitaire, générer des CPM plus élevés, ouvrir de nouveaux flux de revenus et renforcer la créativité. L’analyse s’intéresse aussi à l’évolution des salles de rédaction, en posant une question centrale : l’IA rendra-t-elle le journalisme radio plus intelligent ou simplement plus automatisé ?
Un guide stratégique pour les professionnel
Au cœur de cette réflexion se trouve la recherche d’un équilibre entre les capacités de l’IA et le rôle irremplaçable de l’humain. L’automatisation des tâches répétitives est présentée comme un levier, mais la publication insiste sur l’importance de préserver le récit, la sélection et le lien authentique avec les auditeurs.
Avec des exemples concrets et une analyse prospective, ce numéro se veut un guide stratégique destiné aux professionnels de la radio. L’objectif est d’accompagner la transition vers une utilisation optimale de l’IA, tout en protégeant l’identité et la mission fondamentale du média.