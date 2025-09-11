La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 11 Septembre 2025 - 13:15

RedTech explore la nouvelle vague de l’IA


Depuis trois ans, la publication “Radio Futures” de RedTech suit l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur radiophonique. Cette troisième édition, parue en septembre 2025, arrive à un moment clé. De la création de contenus à l’optimisation des revenus, l’IA s’impose désormais dans toutes les dimensions de la radio.


RedTech explore la nouvelle vague de l’IA

L’édition 2025 propose des scénarios prospectifs sur l’avenir de l’intelligence artificielle appliquée à la radio. Elle met en avant des stratégies concrètes pour maintenir la pertinence des acteurs dans un environnement marqué par l’hyper-personnalisation des médias. Des études de cas détaillent l’impact de l’IA sur la découverte contextuelle de contenus, l’engagement des auditeurs et la monétisation.
Les experts interrogés expliquent comment l’IA peut contribuer à élargir l’inventaire publicitaire, générer des CPM plus élevés, ouvrir de nouveaux flux de revenus et renforcer la créativité. L’analyse s’intéresse aussi à l’évolution des salles de rédaction, en posant une question centrale : l’IA rendra-t-elle le journalisme radio plus intelligent ou simplement plus automatisé ?


Un guide stratégique pour les professionnel

Au cœur de cette réflexion se trouve la recherche d’un équilibre entre les capacités de l’IA et le rôle irremplaçable de l’humain. L’automatisation des tâches répétitives est présentée comme un levier, mais la publication insiste sur l’importance de préserver le récit, la sélection et le lien authentique avec les auditeurs.
Avec des exemples concrets et une analyse prospective, ce numéro se veut un guide stratégique destiné aux professionnels de la radio. L’objectif est d’accompagner la transition vers une utilisation optimale de l’IA, tout en protégeant l’identité et la mission fondamentale du média.


Ce guide, rédigé par l'équipe de RedTech, est accessible ICI.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


