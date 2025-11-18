La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 18 Novembre 2025 - 11:45

IAG : auteurs et producteurs s’alignent sur des clauses de confiance


Notez


Les organisations de la filière documentaire annoncent un accord sur des pratiques contractuelles et éthiques encadrant l’usage de l’intelligence artificielle générative. Élaboré par La Boucle documentaire, la GARRD, LaScam, le SATEV, le SPECT, le SPI et l’USPA, ce cadre vise à garantir le respect du droit d’auteur, la transparence vis-à-vis du public et un recours maîtrisé aux outils d’IAG dans la création.



Vous aimerez aussi
Les organisations professionnelles de la création documentaire annoncent un accord visant à définir des pratiques communes autour de l’intelligence artificielle générative. La Boucle documentaire, la GARRD et LaScam, associées au SATEV, au SPECT, au SPI et à l’USPA, ont défini un socle contractuel destiné à accompagner l’essor de l’IA tout en préservant les droits des auteurs et les conditions de production. Le communiqué souligne un objectif partagé : établir des règles "respectueuses du droit d’auteur" et conformes au règlement européen sur l’IA.
Les organisations s’accordent sur deux principes centraux. Le premier consiste à protéger les créateur·ices contre toute obligation d’utiliser une IA générative, en affirmant que "l’auteur ne peut être contraint de recourir à une IA générative" dans la conception de l’œuvre documentaire. 

Le second impose un accord réciproque : auteurs et producteurs s’engagent à obtenir une autorisation préalable avant tout recours à un outil d’IAG. Ce fonctionnement préalable vise à maintenir une maîtrise totale des processus créatifs, dans un contexte où les technologies automatisées peuvent modifier les méthodes de travail et la chaîne de production.

Vers un dialogue élargi avec les diffuseurs

Pour compléter ce socle, les signataires appellent à l’ouverture d’un dialogue avec les diffuseurs afin de définir "les modalités d’information du téléspectateur en cas de recours à l’IAG".
Pour le secteur audio, cette discussion renvoie à des enjeux comparables : assurer une traçabilité claire des contenus enrichis ou modifiés par des technologies génératives, maintenir la confiance des auditeurs et garantir la lisibilité des procédés utilisés dans les productions documentaires audio ou audio-numériques.

Tags : droit d'auteur, IA, Intelligence Artificielle, SCAM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 17 Novembre 2025 - 06:50 Radio en repli, podcast en plein essor chez iHeartMedia  €

Vendredi 14 Novembre 2025 - 08:40 PLF 2026 : Les radios associatives appellent à la responsabilité politique €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication