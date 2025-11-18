IAG : auteurs et producteurs s’alignent sur des clauses de confiance

Les organisations professionnelles de la création documentaire annoncent un accord visant à définir des pratiques communes autour de l’intelligence artificielle générative. La Boucle documentaire, la GARRD et LaScam, associées au SATEV, au SPECT, au SPI et à l’USPA, ont défini un socle contractuel destiné à accompagner l’essor de l’IA tout en préservant les droits des auteurs et les conditions de production. Le communiqué souligne un objectif partagé : établir des règles "respectueuses du droit d’auteur" et conformes au règlement européen sur l’IA.

Les organisations s’accordent sur deux principes centraux. Le premier consiste à protéger les créateur·ices contre toute obligation d’utiliser une IA générative, en affirmant que "l’auteur ne peut être contraint de recourir à une IA générative" dans la conception de l’œuvre documentaire.